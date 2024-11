Dos menores de edad apuñalaron a un hombre por robarlo en Halloween: autoridades dicen que no se pueden judicializar

Los ladrones aprovechan las altas horas de la noche para asechar a los bogotanos - crédito Colprensa

A pocos metros de llegar a su vivienda en la localidad de Teusaquillo, un hombre fue víctima de los delincuentes, además de ser agredido con armas cortopunzantes.

El hombre que se disponía a descansar luego de un encuentro con varios amigos en la noche de Halloween, fue interceptado por dos hombres: “Sentí que me agredieron por detrás con un arma blanca con un arma blanca, al momento de reaccionar otro chico se me abalanzó de frente con un cuchillo, me hirieron la mano y me dieron un puntazo en la espalda, yo intenté defenderme con una sombrilla que tenia pero eran dos”.

En el relató para City Noticias de las 8 contó que gritó para que uno de los vigilantes de las unidades residenciales del lugar lo socorriera, en medio del llamado de auxilio: “La comunidad salió a defenderme, ellos huyeron hacia el lavadero de carros que queda en la 46 con caracas, y al detenerlos con la comunidad y el apoyo de la policía, se dieron cuenta que eran dos menores de edad”.

El hurto de carros en la capital del país suele ocurrir en las noches - crédito Colprensa

Cuenta que las autoridades le explicaron que estos delincuentes no se podían judicializar por no tener la mayoría de edad, a menos que se entablara un diálogo con los padres de familia de cada uno de ellos, por lo que al parecer el hecho quedaría sin ser atendido por las autoridades.

La comunidad se encuentra desesperada, pues dicen que a diario se presentan entre uno o dos robos, afectando la movilidad de los bogotanos entrada la noche y en horas de la madrugada.

Comerciantes del sector también denuncian que sus ventas se han disminuido ya que varias de estas personas ingresan a los locales y le hurtaron las pertenencias a los clientes, además de que ellos también han sido blancos de la delincuencia.

Los responsables del hecho quedaron en libertad por ser menores de edad - crédito iStock

Laura Delgadillo es una habitante del sector que afirma que ha sido blanco de los intento de robo en el sector: “hoy casi me roban también, se me acerca un muchacho a preguntarme ‘ven te puedo hacer una pregunta rápida …’ ya me estaban acorralando, no, no, ya me tengo que ir”, dijo que en el caso de las mujeres están más expuestas a ser víctimas de estos delitos”.

Dos personas heridas en un intento de robo en el sur de Bogotá

En horas de la madrugada del viernes 1 de noviembre dos personas fueron heridas con armas de fuego por delincuentes que intentaron robar a un conductor que intentaba ingresar su vehículo al garaje de su vivienda en el barrio Santa Isabel, localidad de Los Mártires.

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que estos hombres aprovecharon el momento en el que el carro estaba estacionado e interceptaron a la víctima con armas cortopunzantes y una de fuego, que en compañía de su acompañante se resistieron al robo.

Dos personas heridas en un intento de robo en el sur de Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En ese momento, las personas entran en un forcejeo y los ciudadanos resultan heridos en el tórax y en otras partes del cuerpo con el arma blanca. Los ladrones lograron llevarse uno de los bolsos pero no el vehículo. La ciudadanía se percató de lo ocurrido y de inmediato dan aviso a las autoridades, al llegar al lugar las dos víctimas fueron trasladadas al Hospital Santa Clara donde se recuperan satisfactoriamente.

Los registros también indicaron que los delincuentes se estaban transportando en taxi pero se desconocen más detalles, Por el momento, las autoridades al frente del caso continúan con la investigación para dar con información que los conduzca al paradero de estos hombres y se pueda realizar el proceso de captura.