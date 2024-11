Francisco Barbosa lanzó sablazo a Luis Fernando Velasco tras reelección de César Gaviria en el Partido Liberal: “No pudo volverlo peón”

Luis Fernando Velasco denunció irregularidades en el proceso de votación del Partido Liberal, argumentando que algunos convencionistas no pudieron ejercer su derecho al voto - crédito John Paz/Mariano Vimos/Colprensa

La reciente victoria de César Gaviria en la dirección del Partido Liberal, que le permite continuar al frente de esta colectividad hasta 2026, desató reacciones y polémicas en el escenario político colombiano. Entre las críticas más fuertes sobresalieron las declaraciones del exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que aprovechó la ocasión para cuestionar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y sus señalamientos de irregularidades en el proceso de votación.

A través de su cuenta en la red social X, Barbosa criticó duramente a Velasco, destacando el malestar del ministro tras la contundente victoria de Gaviria y lanzando una pulla con una referencia directa al gobierno venezolano: “Luis Fernando Velasco, yo sé que usted está muy bravo porque le quedó mal a su jefe Gustavo Petro con el encargo de volver al Partido Liberal un peón de Pacto Histórico”, comenzó escribiendo Barbosa.

Pero Barbosa fue contundente en sus declaraciones, afirmando que, en lugar de cuestionar la votación, Velasco debería “aprovechar y decirle a Petro y Juan Fernando Cristo que pidan a su buen amigo Maduro las actas de la última ‘elección’ de Venezuela. Que a diferencia de acá, allá sí hubo fraude”.

Luis Fernando Velasco, que disputaba el liderazgo del Partido Liberal y buscaba dirigirlo hacia una postura más cercana al Gobierno de Gustavo Petro, expresó su descontento con el desarrollo de la votación. Luego de que la convención se inclinara a favor de Gaviria con 582 sufragios, el ministro del Interior denunció públicamente lo que consideró “irregularidades” en el proceso, afirmando que la organización no permitió que algunos convencionistas ejercieran su derecho al voto. “Sin democracia, el @PartidoLiberal no hace honor a su nombre”, escribió Velasco en X, aludiendo a lo que considera una falta de transparencia en el partido.

Entre los casos señalados por Velasco está el de Jaime Bolaños, un delegado de La Guajira que, según Velasco, no pudo votar en la convención a pesar de estar presente. “Con el convencionista Jaime Bolaños de La Guajira denunciamos cómo, a pesar de estar presente, no lo dejó votar el sistema y parece como si hubiese delegado su voto, cuando eso no es cierto”, expresó Velasco, quien respaldó su denuncia con un video en el que explicó la situación junto a Bolaños.

En el video, Velasco detalló lo que consideró una irregularidad estructural en el sistema de votación: “Don Jaime Bolaños es delegado de La Guajira a la Convención del Partido Liberal. Cuando se abrió la votación para definir el orden del día, él quería oponerse a ese orden. Lo mandaron a un QR en donde supuestamente él podría votar para oponerse. No lo dejaron votar. A la hora de él intentar abrir el QR, aparecía como si hubiese delegado en alguien más su votación. ¿Qué es lo que han venido haciendo? En vez de que los delegados puedan votar, aparecen como si delegan en uno y una persona está votando por 20, 30 y 40 delegados”, denunció el ministro.

La convención liberal, llevada a cabo tras una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que obligó al partido a realizarla y multó a la colectividad por no convocarla desde hace cuatro años, ha dejado ver las profundas divisiones al interior de la agrupación.

La reelección de Gaviria, quien lleva cerca de dos décadas como líder del Partido Liberal, reitera la postura de independencia de esta colectividad frente al Pacto Histórico, el movimiento que sustenta al actual Gobierno. El expresidente enfrenta ahora el reto de consolidarse internamente mientras decide si fortalece su posición autónoma o busca, a pesar de la voluntad de su líder, algún punto de convergencia con el Gobierno de Petro.

En el horizonte, quedan las incógnitas sobre si el partido podrá superar estas tensiones o si el liderazgo de Gaviria seguirá marcando la línea divisoria en una colectividad que continúa siendo clave en el mapa político colombiano.