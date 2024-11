Este es el multimillonario aporte del concierto de Paul McCartney a la economía de Bogotá

Paul McCartney se presentará en Bogotá el 1 de noviembre de 2024 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Masterlive

La segunda visita de Paul McCartney al estadio El Campín, en la capital del país, este viernes 1 de noviembre de 2024, promete ser una experiencia única para los miles de fanáticos que esperan con ansias corear los éxitos del exBeatle Let it be o Live and Let Die, entre otros,

La influencia de McCartney va más allá del aspecto musical y cultural, pues además de dar un show sin precedentes a más de 30.000 asistentes, es un evento lleno de oportunidades para la capital del país.

Paul McCartney cantará varios de los mayores éxitos en su carrera musical - crédito Bertrand Guay/Afp

De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE), la cita musical tendrá un impacto económico para la ciudad que superará los $33.000 millones.

“El concierto de Paul McCartney en Bogotá no es solo un hito cultural para nuestra ciudad, sino también una oportunidad invaluable para impulsar nuestra economía. El estudio que hemos presentado hoy revela el significativo impacto que este evento tendrá en diversos sectores”, indicó Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos del Observatorio de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La música del exBeatle se volvió en un motor de crecimiento económico para Bogotá. Y es que el furor por ver a McCartney en vivo no solo llena a El Campín, sino que también activa toda una cadena de beneficios, tanto así que la venta de entradas lidera el impacto con más de $21.000 millones, indicó el estudio.

La venta de entradas para el concierto de Paul McCartney en el estadio Nemesio Camacho El Campín tuvo un impacto en la económica de Bogotá de más de $21.000 millones - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

La llegada de miles de fanáticos del cantautor británico desde todas partes del país e incluso del extranjero, se traduce directamente en un aumento en la ocupación hotelera de la ciudad, lo que podría generar ganancias al sector de más de $3.400 millones.

Entre tanto, los restaurantes y bares en la ciudad tendrán la inminente llegada de los asistentes al concierto y se espera un impacto de más de $5.000 millones en el sector de bebidas y alimentos.

Otro sector beneficiado es el comercio, que a través de la compra de camisetas, recuerdos y demás productos relacionados con el concierto dejarán unos $1.900 millones. Mientras que, la movilización de los asistentes a El Campín por medio del transporte público y privado dejará a este sector unos $1.800 millones.

Con este contexto económico, la SDDE estima que “efecto McCartney” representará el 0,02% del PIB semestral de Bogotá.

Este es el setlist de éxitos que Paul McCartney cantará en Bogotá

La lista de canciones que interpreta el británico en el 'Got Back Tour' presenta varias novedades frente a su presentación anterior en Colombia, en 2012 - crédito MJ Kim/cortesía Paul McCartney

Mientras el concierto realiza millonarias aportes a la economía capitalina, la estrella británica se prepara para hacer vibrar a más de 30.000 personas con varios de sus éxitos. Además, no se puede descartar que McCartney tenga alguna sorpresa guardada, tomando en cuenta que el 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, siendo esta una causa que apoya abiertamente desde los años 70. Entre tanto, a continuación, el posible setlist de Paul McCartney en el estadio El Campín de Bogotá:

1. A Hard Day’s Night

2. Junior’s Farm

3. Letting Go

4. Drive My Car

5. Got to Get You Into My Life

6. Come On to Me

7. Let Me Roll It

8. Getting Better

9. Let ‘Em In

10. My Valentine

11. Nineteen Hundred and Eighty-Five

12. Maybe I’m Amazed

13. I’ve Just Seen a Face

14. In Spite of All the Danger

15. Love Me Do

16. Dance Tonight

17. Blackbird

18. Here Today

19. Now and Then

20. New

21. Lady Madonna

22. Jet

23. Being for the Benefit of Mr. Kite!

24. Something

25. Ob-La-Di, Ob-La-Da

26. Band on the Run

27. Get Back

28. Let It Be

29. Live and Let Die

30. Hey Jude

Encore

31. I’ve Got a Feeling

32. Birthday

33. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

34. Helter Skelter

35. Golden Slumbers

36. Carry That Weight

37. The End