Petro se despachó contra el alcalde de Bogotá: “Cómo se puede pensar en destruir la Reserva Van Der Hammen”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán expresó su inconformidad con el Gobierno nacional, luego de que el Consejo de Estado anunciara su decisión de suspender los términos clave en la ampliación de la avenida Boyacá, en Bogotá, en respuesta a la demanda presentada por el Ministerio de Ambiente, dirigido por Susana Muhamad, generando preocupación en el ámbito de las obras de infraestructura de la ciudad.

Para el mandatario local, dicha decisión refleja las intenciones del Gobierno nacional de inmiscuirse en los asuntos de la capital del país y frenar los avances que necesitan en materia de movilidad para mejorar el flujo vial.

“Esta es otra intromisión del Gobierno Nacional en decisiones que Bogotá ya ha definido”, expresó Galán en un mensaje publicado en sus redes sociales. Para el alcalde, esta acción judicial es una maniobra del Ejecutivo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá, escribió en su cuenta de X.

A su vez, Galán aseguró que hará todo lo que esté en su poder para evitar que la autonomía de Bogotá sea vulnerada por los intentos del Estado para torpedear este proyecto.

Luego de las palabras del alcalde de Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro utilizó la misa plataforma para responder a las acusaciones y enviar duras críticas a su gestión en asuntos importantes para la ciudad como el racionamiento y la posibilidad de construir sobre una de las reservas ambientales más importantes del país.

“En una ciudad que se queda sin agua, cómo se puede pensar en destruir la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen”, aseguró.

El gobernante de los colombianos no fue el único que se pronunció ante las críticas de Galán, la ministra de ambiente, Susana Muhammad, habló en rueda de prensa sobre el tema.

“El ministerio de ambiente es la cabeza del sistema nacional ambiental. Como cualquier institución pública, y sobre todo en el tema ambiental tiene el deber de estar permanentemente vigilante: que se cumpla la normatividad ambiental, por eso consideramos que en este caso, no se cumplió sobre una reserva regional fundamental para estabilidad climática de la sabana de Bogotá”, explicó.

Según la titular de la cartera, el proyecto, tal y como está planteado, podría ser nocivo para varias zonas verdes de Bogotá, además de incrementar los efectos del cambio climático en la capital del país.

“Consideramos que esa avenida como está planteada va a generar graves prejuicios para toda la sabana de Bogotá, y el cambio climático. Esto no es un juego. Nosotros lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestras competencias”, dijo la ministra.

Bajo la misma línea, explicó que la demanda instaurada ante el Consejo de Estado no viola la autonomía de la capital del país, por lo que hizo un llamado a Galán a dejar atrás las polémicas y trabajos mancomunadamente para dar solución a los problemas ambientales en Bogotá.

“La autonomía territorial que respetamos y por eso fue una demanda de nulidad al Consejo de Estado que respetamos, pero no implica que el sistema nacional ambiental no cumpla sus competencias y sobre todo que aquí hay estado social de derecho y lo estamos ejerciendo, y no se debe interpretar en ningún momento por el alcalde Galán como una intromisión, más bien el alcalde debería apoyarnos en el sentido de que trabajemos conjuntamente”, recalcó.

Por otro lado, la ministra volvió a manifestar su preocupación sobre el impacto ambiental del proyecto, en particular, en la reserva Thomas Van Der Hammen, “la reserva Thomas Van Der Hammen estaba antes que la Boyacá, y es un determinante ambiental y no se hace ni siquiera un análisis de alternativas para no pasar por encima de la reserva, inclusive al distrito y a la CAR, con el ministerio del transporte, les mostramos alternativas”.

Sin embargo, “insisten en que hay que ampliar la Boyacá por encima de la última reserva que conecta los cerros orientales con el río Bogotá. Como ministra de ambiente a mí me toca actuar y eso es lo que hemos hecho, pero en el estado social de derecho”, indicó.