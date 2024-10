La Segura revela detalles de su embarazo: “Les voy a decir el antojo máximo que he tenido en el embarazo”

Natalia Segura e Ignacio Baladán esperan su primer hijo - crédito @la_segura

La confirmación del embarazo de Natalia Segura, conocida como La Segura, ha generado revuelo entre sus seguidores en redes sociales.

La noticia, que sorprendió a sus más de nueve millones y medio de seguidores en Instagram, ha sido una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento en Colombia.

La influencer y su pareja, el chef uruguayo Ignacio Baladán, mantuvieron el embarazo en reserva durante cuatro meses, y ahora que han compartido el anuncio, ambos expresan su emoción y felicidad por el bebé que esperan.

Conocida por su carisma y sus publicaciones en redes sociales, La Segura se ha posicionado como una de las influencers más seguidas de Colombia, y sus seguidores no tardaron en mostrar interés por conocer todos los detalles de su embarazo.

La también exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia se ha abierto con su audiencia en una serie de publicaciones de Instagram, compartiendo su experiencia con los primeros síntomas y antojos, y revelando el apoyo incondicional de Baladán, quien ha estado a su lado en cada momento.

La Segura habló de los síntomas de su embarazo, Especialmente los antojos - crédito @La Segura/Instagram

La relación entre La Segura e Ignacio Baladán ha sido uno de los temas favoritos de sus seguidores, que han visto cómo la pareja ha compartido en redes sociales sus momentos más significativos, desde la noticia del embarazo, hasta las reflexiones y mensajes románticos que ambos se han dedicado. Ambos se muestran emocionados y comprometidos con el nuevo miembro de su familia, a quien ya expresan cariño y expectativa.

En su anuncio, La Segura, con su característico sentido del humor, se mostró feliz y agradecida por este nuevo capítulo en su vida, que ha compartido con su pareja y con sus fanáticos. Baladán, quien ha desarrollado una carrera en el ámbito de la gastronomía y el entretenimiento, ha sido un pilar fundamental en este proceso, y se le ha visto atento a cada cambio y síntoma que ha experimentado la influencer.

Primeros síntomas y los cambios en los hábitos de La Segura

La influencer comentó que los primeros tres meses del embarazo se caracterizaron por una serie de síntomas que, aunque le generaron incomodidades, no fueron extremos. Contrario a lo que muchos esperaban, La Segura afirmó que no ha experimentado antojos por comidas grasosas, algo que atribuyó a una posible conexión con el estilo de vida saludable de su pareja.

Natalia Segura confirmó a sus seguidores que está en la dulce espera de su primogénito - crédito @la_segura/IG

“Yo creo que mi bebé es igual a su padre, que es fitness. No le gusta la grasa... He visto casos de náuseas, pero siento que a mí me ha dado lo normal”, afirmó, refiriéndose a las ligeras molestias que ha tenido y a su preferencia por alimentos caseros y sencillos.

El antojo más colombiano: Arepa con hogao

A lo largo de sus publicaciones, La Segura también reveló uno de sus antojos más recurrentes y, según ella, “el máximo antojo” hasta el momento. Este consiste en un clásico de la cocina colombiana: la arepa con hogao, un plato que le recuerda su infancia y las comidas que solía preparar su abuela.

Ignacio Baladán sorprende con emotiva propuesta de matrimonio a Natalia Segura en ‘La Casa de los Famosos Colombia’. (Captura: Wix)

“Vean, yo he comido demasiada arepa con hogao, de la que me hacía mi abuelita... Ese ha sido mi desayuno favorito”, confesó, indicando que este plato ha sido su mayor deleite durante el embarazo.

Este antojo, más allá de ser una simple preferencia culinaria, ha despertado un sentido de nostalgia en La Segura, quien ha comentado que la arepa con hogao se ha convertido en una especie de ritual diario. Con ello, sus seguidores han apreciado esta conexión con las raíces y la tradición culinaria colombiana, que también es común en la experiencia de muchas madres primerizas en el país.