Aida Victoria Merlano reveló si tiene o no una buena relación con su suegra

La creadora de contenido sorprendió con una publicación en la que se escucha la opinión de la madre de su novio - crédito @aidavictoriam/IG

Mucho se ha hablado de la nueva relación que sostiene Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada, un ganadero del que ha presumido en sus redes sociales.

Asimismo, se ha hecho énfasis en las constantes indirectas que se envían a través de redes sociales tanto la influencer como su expareja Westcol, propiciado por los seguidores de la joven.

Sin embargo, poco se sabía de la relación que tiene Merlano Manzaneda con su suegra, de quien en repetidas ocasiones ha dicho que piensa que la creadora de contenido “está loca”.

En una reciente publicación de la hija de la excongresista Merlano realizó la dinámica Get Ready With Me en la que se arreglaba previo a un encuentro con la mamá de su pareja.

Juan David Tejada es el hombre que cautivo a Aida Victoria Merlano - crédito @jdt21_5/Instagram

En el clip muestra que Aida Victoria se propuso armar una estrategia para así lograr despistar a su suegra, para dejar como resultado una buena impresión. Empezó por ponerse una de las camisas de su pareja, algo que ella misma denominó “confiar en el proceso” para verse mucho más elegante y sofisticada para el encuentro con la madre de Tejada.

Y agregó: “Como ella cree que yo estoy loca, me voy a vestir muy cuerda y ella va a decir: ‘esta muchachita se ve tan bien puesta, ¿será que la loca soy yo?’”.

Aida Victoria Merlano pidió que no compararan a su expareja con la actual por los regalos que recibe - crédito @rechismes/IG

A pesar de que el encuentro implicaba toda la seriedad el caso, su novio no dejó de lado la oportunidad para elogiar a la creadora de contenido y con el toque de picante que los ha caracterizado, le dijo: "Como pa' levantarle esa falda y 'raquiti'".

Qué opinó la mamá de Juan David Tejada

Aunque Merlano Manzaneda no registró cómo fue el encuentro con su suegra, lo cierto es que al final del clip se logra escuchar una conversación entre la mamá del novio de Aida Victoria y ella, mientras le dice cómo la percibe y la idea errada que tenía sobre ella. Pero esto no es lo único, pues de manera espontánea le pregunta si realmente piensa que ella está loca, a lo que respondió:

“No, tú eres auténtica, no eres como las otras mujeres que parten la vajilla entera, mijita. Usted es lo que es y no finge”, razón por la que la creadora de contenido compartió un emotivo mensaje finalizando el video, que dice: “Para cambiar de esencia, mejor cambia de lugar. Ser tú es tu magia ante las personas correctas”, escribió Merlano.

Aida Victoria compartió un emotivo mensaje después de las palabras de su suegra - crédito @aidavictoriam/IG

Rápidamente, los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, en los que elogiaron las palabras de su suegra con mensajes como: “Ya te ganaste a la suegra”; “el man no tiene que competir con ella, la deja ser y la suegra la ama, el combo completo”; “qué belleza ese final del video, no se le puede pedir más a la vida”; “cuando el tiempo y el hombre le dan la razón”, entre otros.

Quién es Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano encendió las redes sociales con curioso cruce de mensajes que incluyó propuesta de matrimonio - crédito @rechismes/Instagram

Sobre Tejada, la nueva pareja de Merlano Manzaneda no se tiene mucha información más que es un reconocido ganadero y caballista, tema que ha presumido en sus redes sociales y las cuales apenas está comenzando a gestionarlas y a crear contenido, gracias a la asesoría de la barranquillera. De acuerdo con algunas publicaciones, se ha rodeado en repetidas ocasiones de varios artistas y famosos, compartiendo algunas imágenes de los encuentros en fincas.

En redes sociales se pudo ver que la primera interacción de la pareja fue cuando ambos estaban de viaje por Europa, intercambiando una serie de mensajes.