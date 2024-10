Qué le pasa a Andrea Valdiri, Aida Victoria Merlano le envió cariñoso saludo: “Sé que no han sido días fáciles para ti”

Aida Victoria Merlano le dedicó emotivas palabras a Andrea Valdiri - crédito @aidavictoriam - @andreavaldirisos/Instagram

La bailarina, influencer y empresaria barranquillera Andrea Valdiri tiene varios años creando contenido relacionado con moda, estilo de vida y entretenimiento para las redes sociales.

Sin embargo, hace poco los seguidores de Valdiri se preocuparon porque no ha publicado nada en Instagram, además, su cuenta oficial no aparece en las búsquedas, ni tampoco sus fotografías y videos.

Al parecer la barranquillera habría sufrido un bloqueo por parte de la red social o le hackearon su cuenta, pero ella no se ha pronunciado al respecto.

“Lleva como una semana desaparecida esa cuenta, al día siguiente de que publicó la foto del disfraz con la pitón en sus hombros. Debe ser que le bajaron la cuenta por algo”; “Será que se la cerraron por la publicidad que hizo de esa tienda erótica, la publicidad estuvo muy pesada”; “Marketing , como ya la gente ni habla de ella 😂”; “Terminó con el novio”, fueron algunas especulaciones de los usuarios.

Ante esta situación, su amiga y colega Aida Victoria Merlano compartió una sentidas palabras de apoyo para la bailarina: “Andrea, se que no han sido días fáciles para ti, pero Dios nunca abandona a sus hijas, tú lo sabes. Te amo”, escribió Merlano refiriéndose que la influencer si estaría pasando un problema y por eso está alejada de las plataformas digitales, además, añadió un link de la página de web de Valdiri en la que vende ropa deportiva.

Después de la publicación de Aida Victoria, los usuarios se siguieron preguntando sobre la ausencia de Andrea en las redes sociales: “¿Qué le pasó a André?”; “¿Y por qué le cerraron la cuenta?”; “¿Qué le pasó a Andrea? De que me perdí”; “Andrea Valdiri cerró su cuenta debe ser por eso”; “¿No entendí? El mensaje de apoyo y un link para comprar? No entendí. ¿Está reuniendo fondos?”.

Antes de que Andrea Valdiri se despareciera de las redes, su última publicación fue un cambio de look. En el video, la empresaria aparece inicialmente promocionando una mascarilla para cabellos tinturados, mostrando su cabello mojado y dañado por decoloraciones. Posteriormente, reveló su nuevo color de cabello, un tono rojo cereza que ha ganado popularidad entre las celebridades, acompañado de extensiones para añadir volumen. En la publicación muestra a Valdiri en un carrito de supermercado, luciendo un atuendo que resalta su figura.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, destacando el parecido con la cantante brasilera Anitta y elogiando su nuevo look. “Tiene un gran parecido a Anitta, igual, las dos son hermosas”, comentó uno de sus seguidores, mientras que otros expresaron su admiración por cómo le queda el nuevo color: “Mi pelirroja, me encanto♥️❤️🥰”; “Ese es el color como para variar en las festividades venideras”; “Claro que si Machi me gustaría 😍”; “Nena, nada te queda mal, todo te luce, eres la más”; “Me encantó ❤️”; “Adre se te ve muy bien ese color Borgoña espectacular quiero cambio de look”.

Además, no es primera vez que la barranquillera le cierran su cuenta de Instagram. En febrero de 2024, la bailarina utilizó el perfil de su hija Isabella para mantenerse en contacto con su audiencia y explicar la situación. La influencer aseguró que su cuenta fue inhabilitada sin previo aviso.

Desde el perfil de su hija, Valdiri le dijo a sus seguidores que iba a recuperar su cuenta de Instagram, además, advirtió que llevará a cabo un “show” para lograr que le devuelvan su perfil y destacó que los detractores no celebraran su ausencia, ya que estuvo trabajando para resolver el problema: “No celebren mucho porque este chicharrón lo vamos a resolver como sea (...) A los que les caigo mal, deben estar felices, pero no será por mucho tiempo y aquí sigo. Para los que me aman y me extrañan porque les hago el día, tengan paciencia y estén pendientes por acá que les iré avisando todo”, afirmó la influencer, en su momento.