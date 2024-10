Mujer confundió a motociclistas que llegaban a su parqueadero con ladrones: aterrada lanzó su bolso al interior de la casa

En redes cuestionan la veracidad del video, luego de que situaciones del mismo tipo fueran registradas en varios países de Latinoamérica - crédito @PasaenBogota / X

En páginas de denuncia ciudadana, como Pasa en Bogotá, de la plataforma X, se ha viralizado la grabación del supuesto robo a una mujer de mediana edad que, caminando por la calle, habría confundido a una pareja de motociclistas con ladrones.

“Tranquila, señora, la entendemos con tanta inseguridad”, se lee en la descripción del video en el que se ve cuando la moto se le atraviesa, subiéndose al andén, y, en respuesta, tira su bolso hacia el garaje de una casa cercada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para evitar el presunto caso de hurto lanzó su bolso al interior de una casa - crédito @PasaenBogota / X

Sin embargo, la historia da un giro sorprendente cuando el parrillero baja del vehículo y con llaves en mano abre la reja, para luego tomar el bolso de la señora y devolvérselo.

En redes, no tardaron en cuestionar la veracidad del video, pues no se revelaron detalles adicionales y, como si fuera poco, se han registrado situaciones prácticamente iguales en varios países de Latinoamérica.

“Es que tambipen ¿cómo le llegan así?”, “Esa señora podría ser yo”, “Pero con esa manera de lanzarse cualquiera reacciona con miedo”, “¿Quién puede culparla?”, “Aunque es una situación real, he visto el mismo video con diferentes personas en México, Brasil, Ecuador y Colombia... así pierde credibilidad”, “Eso de lanzar las cosas es buen plan en caso de que fueran ladrones”, se lee en algunos de los comentarios a la publicación.

Motociclista que fue confundido con un ladrón en sector comercial de Bogotá estuvo a punto de recibir una paliza

A finales de agosto de 2024, Andrei, creador de contenido conocido en redes como @andrei.o05, relató en sus plataformas una experiencia que casi termina en tragedia debido a la justicia por mano propia. Mientras circulaba en su motocicleta por una zona comercial de Bogotá, fue interceptado en un semáforo por dos personas que lo derribaron de su vehículo y comenzaron a golpearlo. En medio del desconcierto, Andrei sopesó la posibilidad de defenderse, pero optó por mantener la calma y contactó él mismo a la Policía para evitar que la situación escalara, tal como lo explicó en sus redes sociales: “Pensé en ponerme a pelear, pero en este caso yo perdía más... lo que hice fue llamar a la Policía”.

Sus agresores tuvieron que pagar por los daños - crédito @andrei.o05 / Instagram

Minutos después, la llegada de dos agentes de la autoridad ayudó a esclarecer el suceso. Los comerciantes de la zona mostraron disposición para entregar videos de seguridad que documentaran el ataque, aunque no fue necesario. Andrei demostró su inocencia, y los agresores no solo se disculparon, sino que además ofrecieron una compensación económica por los daños causados. Según narró el influencer, en este caso mantener la calma fue crucial para evitar que el episodio terminara peor: “Para muchos actué mal, para otros bien, pero no dejé que mis emociones me hicieran embarrarla... cada día considero que la violencia no soluciona nada, solo lo empeora”.

Ricardo Burgos, abogado penalista, explicó al medio Arriba Bogotá que acciones como las que sufrió Andrei están prohibidas por la ley colombiana, la cual permite únicamente que los ciudadanos detengan a una persona bajo sospecha de cometer un delito, pero sin recurrir a la violencia. “Lo que permite la ley colombiana es capturar a la persona que presuntamente cometió un delito y llevarla ante las autoridades competentes. Nada de golpearlos hasta casi matarlos o quemar los vehículos en los cuales están transitando”, afirmó Burgos.

Comerciantes del sector ofrecieron sus grabaciones de seguridad para aclarar el malentendido - crédito @andrei.o05 / Instagram

No obstante, incidentes de este tipo no son aislados en la capital, y en algunos casos, la violencia ha escalado hasta consecuencias irreparables para las víctimas. Un caso mencionado fue el de un domiciliario, quien tras ser acusado injustamente de robo fue apuñalado y su vehículo quemado. Según el penalista Iván Javier Mojica Rozo, citado también en Arriba Bogotá, “hacer un seguimiento a las cifras de linchamientos puede resultar complicado porque la policía rara vez hace un registro sistemático de estos hechos”. Sin embargo, algunos reportes muestran un aumento de estos episodios en Colombia y América Latina, donde el fenómeno del linchamiento ha dejado hasta 140 víctimas fatales en un solo año.