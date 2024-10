Natalia París recordó que con las críticas también se factura: “Llevo 20 años sacándole provecho a eso”

Así mismo, la modelo reaccionó a lo que más la ha afectado de esos comentarios - crédito @los40principales/IG

Natalia París es una reconocida modelo, empresaria y DJ colombiana, que se posicionó como uno de los rostros más bellos en la década de los novena y comienzos de los 2000. Fue protagonista de innumerables campañas de moda en el país, así como portada de revistas y cuadernos escolares, siendo el sueño de miles.

Sin embargo, la paisa también ha sido blanco de críticas en redes sociales por diferentes motivos sobre comentarios por sus opiniones sobre la comida, la sexualidad y creencias esotéricas. Recientemente, París estuvo como invitada en el programa Los Impresentables, de Los 40 Principales, donde habló de diferentes temas que corresponden a su vida personal como profesional.

Natalia París compartió sus opiniones sobre el provecho que ha sacado de las burlas y comentarios por su voz - crédito nataliaparisartist / Instagram

En el programa, uno de los presentadores le preguntó sobre si sentía algún tipo de inconformidad sobre las imitaciones que hacen sobre ella, debido a su tono de voz. Según dijo la también modelo, se siente conforme con el hecho de que hagan comentarios de su personalidad; sin embargo, aclaró que cuando estaba más joven sí la llegó a afectar “en la primera semana”.

Y agregó: “Dije: ‘¿Qué es esto? ¿Se están burlando de mí?’ Pero en ese mismo momento pensé: ‘¿Cómo puedo sacarle provecho a esto?’ Desde esa misma semana comencé a hacerlo. Llevo 20 años sacándole provecho a esos chistes y a esa voz con la que me imitan”.

Pero su respuesta no terminó ahí, pues al ser interrogada sobre los comentarios más feos que ha leído sobre ella en los medios de comunicación, se transportó al momento en que dijeron que era una “prepago” por mostrar tanta piel. Finalmente, aseguró que incluso a ese tipo de comentarios negativos se aprende a sacarle provecho incluso, para poder ayudar a quienes han necesitado como las víctimas de ataques con ácido.

Natalia París aseguró que ha tenido malas experiencias con seres de otros mundos que han buscado "chupar" su energía - crédito @nataliaparisartist/IG

“Nuestra buena intención era regalar todas esas fotos, invertimos en el libro que valía un montón de dinero y todas las regalías iban a ser para esas mujeres que han sido atacadas con ácido”, recordando que fue gracias al caso de Natalia Ponce de León que se motivó a sacar esto adelante.

Rápidamente, los comentarios en la publicación de programa surgieron en los que incluso, recordaron que siempre ha sido ejemplo de empoderamiento y fortaleza. Entre los más destacados están: “Siempre nos ha demostrado que la que menos corre, vuela y ahí están sus productos de belleza”; “esa mujer se tira un papelazo, que todos le comen el cuento de la bonita y boba, pero es más inteligente que cualquiera”; “mentira no es, le ha sabido sacar provecho a todo, su voz es la más recordada”, entre otros.

La historia detrás de las portadas de sus cuadernos

Toda una generación de estudiantes tomó sus clases y los apuntes en los populares cuadernos de Natalia París, llevándose más de un suspiro en las clases. La modelo antioqueña lograba emocionar a sus seguidores; sin embargo, para algunos también era motivo de distracción debido a la belleza que posee la antioqueña.

Los cuadernos de Natalia París iniciaron la tendencia de sumar modelos a las portadas de los cuadernos escolares en Colombia desde fines de los 90 y durante los 2000 - crédito Tropicana

La DJ estuvo como invitada en el matutino Buen día Colombia del Canal RCN, acompañada de su hija, Mariana Correa, donde además de presentarla como una figura prominente de la música en el país, contó la historia que hay detrás de los populares cuadernos de la marca Norma.

Según reveló Natalia, la idea fue de ella y de su mamá, Lucía Gaviria, asegurando que fue la siguiente fase de lo que venía haciendo hasta ese momento. “Yo hacía las cosas como oportunidad de negocio, fue una idea mía. Yo venía haciendo calendarios durante tres años y dije: ‘tengo que cambiar’. Así que forré un cuaderno con una foto mía y mi mamá lo llevó a Norma y le compraron la idea. Ese fue un buen negocio, yo no lo veía como que me voy a volver famosa, sino que me encantaba el dinero. Yo me inventé el negocio”, explicó.