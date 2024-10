Mariana Zapata no se quedó callada y le respondió a Yina Calderón las críticas por su nominación a ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón es conocida por emitir pronunciamientos en contra de reconocidos influencers y figuras del entretenimiento digital. Los ataques más recientes se produjeron en contra de su excompañera de reality, Manuela Gómez y de la creadora de contenido Mariana Zapata, por la nominación para las votaciones de los nuevos ingresos a La casa de los famosos Colombia.

La primera en pronunciarse fue Gómez, que se convirtió en mamá apenas en julio de 2024, asegurando que se trata de un caso de extrema envidia de parte de Calderón, porque ella no fue seleccionada para participar en el formato de convivencia. Los días pasaron y en redes se viralizó un nuevo pronunciamiento, esta vez de parte de Mariana Zapata, que fue contundente con su respuesta.

La famosa DJ y empresaria compartió en Instagram sus dudas para ingresar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ debido a conflictos potenciales con otras personalidades - crédito Lina Muñoz Medina / Edición Infobae

Según dijo la joven modelo, los seguidores le enviaron los videos con los pronunciamientos de la DJ y aseguró que, como la conocen “nunca me ha gustado la polémica, ni que este dijo de mi o esta dijo”. Agregó que eso no la ha definido como persona y como figura reconocida del mundo digital y se defendió de las críticas al ser llamada “mueble”.

“Me da un pesar del mueble que dice Yina que soy. Que sepa que está muy engañada, porque mi comunidad me la he ganado a pulso. A diferencia de ella, no tengo que estar hablando de nadie y, además, intentando brillar apagando la luz de otros, eso a mí no me toca hacerlo”, puntualizó la antioqueña.

Mariana Zapata es recordada por haber sostenido una relación con el influenciador Santiago Arroyave - crédito @mariana.zapata13/IG

Otro de los dardos que lanzó Zapata en contra de Calderón fue sobre el comentario en el que la DJ aseguró que para lo único que servía era para “mostrar el cul* y las t*tas” por lo que aseguró que demostraría que llegaría a la casa estudio a “llenarla de alegría, luz y hasta de amor”, haciendo énfasis en que no la conoce para estar emitiendo ese tipo de pronunciamientos.

Los comentarios sobre la defensa de Zapata en sus publicaciones de Instagram no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes los internautas como, por ejemplo: “Ella era la exnovia de Santiago Arroyave, así que no se ganó sus seguidores a pulso”; “esperemos que le calle la boca a Yina”; “por lo menos Yina sirve para dar a conocer a los famosos que no son famosos”, entre otros.

Qué dijo Yina Calderón sobre otros participantes

La DJ y empresaria se fue lanza en ristre en contra de La Jesuu y Manuela Gómez - crédito @famososcom2024/TikTok

En el sonajero de participantes también figuran otros creadores de contenido como Valentino Lázaro, la actriz Margarita Reyes, Marilyn Oquendo, entre otros. Sobre Manuela Góme, dijo que “Más allá de que me caiga supermal, de que no la quiera, siento que ya su momento pasó cuando estuvo en Protagonistas de Novela y que de ahí pa’llá no genera nada. O sea, no genera nada, ¿qué diferencia hay entre estar afuera o adentro? Si no genera nada aquí, mucho menos en esa casa. Yo no la metería, igual me cae re mal”.

Al respecto de Lázaro, que ha protagonizado varios encontrones en redes con figuras como Andrea Valdiri y la exreina Kelly Reales, aseguró que es la cuota fuerte del programa, por lo que va con toda apoyando al influenciador. Otra de las que se llevó una buena dosis de veneno de parte de Yina Calderón fue La Jesuu, de quien dijo tampoco la soporta y que con su mente de “productora” tendría que tenerla todo el tiempo “fumada” para que diera de qué hablar.

Por ahora, serán los colombianos quienes decidan a través de sus votos quienes ingresan a la casa del listado que se dio a conocer, aunque faltan otros personajes que al parecer, habrían aparecido en las promociones del programa.