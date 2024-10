Un bello homenaje: esposa de Omar Geles asistirá a los Grammy Latino en su nombre

Su esposa contó detalles de su nueva etapa - crédito @maren.garcia

Omar Geles fue un reconocido compositor, cantante y acordeonero colombiano, originario de Valledupar, quien dejó una profunda huella en la música vallenata. Su muerte, el pasado 21 de mayo de 2024, generó conmoción en todo el país. Su carrera comenzó como miembro fundador y líder de la agrupación Los Diablitos, en la que desarrolló su estilo único y aportó algunas de las canciones más emblemáticas del género. Con temas como Los caminos de la vida y Tú tienes que vivir conmigo, logró conectar con el público en Colombia y otros países de América Latina.

Fue conocido por su capacidad para expresar emociones profundas a través de letras que relatan experiencias de amor, desamor y las vivencias del Caribe colombiano. Además de su carrera con Los Diablitos, trabajó como solista y colaboró con destacados artistas, aportando su talento como acordeonero y compositor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A cinco meses del fallecimiento del artista, su esposa, Maren García, indicó que viajará a Miami para conocer el resultado de la nominación del cantante en los Grammy Latino. “Él siempre igual trabajaba con mucha pasión porque era un hombre muy apasionado y lo hacía, no para ganarse algo, pero eso era algo que obviamente lo iba a hacer feliz. Muchas personas no conocían lo que realmente era Omar Geles”, indicó la mujer en diálogo con La Red.

Maren García lo recuerda como el mejor músico -crédito @maren.garcia/Instagram

Su pareja comentó que había muchas canciones que las personas no sabían que eran de su autoría, para el artista era muy emocionante que conocieran realmente su trabajo. “Lo logró, para mí era el mejor cantautor que había ahora mismo en Valledupar, y pues en Colombia”, aseguró.

“Cuando estuvo en El Campín donde Silvestre dijo “mi amor, yo voy a lograr esto”, y yo creo que si lo hubiera podido lograr porque cuando iba a los conciertos él llenaba y la gente quedaba muy feliz”, recordó. La mujer tiene sentimientos encontrados, ya que a ella le hubiera gustado que su esposo en persona hubiera sido el que recibiera su premio.

“No sé cómo hubiera sido ese momento, la verdad, pero esperaré ese momento, pero de verdad estoy muy emocionada y orgullosa de que sea él el que se lo gane si Dios lo permite”, resaltó. Por otro lado, la esposa del artista se refirió a la agrupación La Gente de Omar Geles: “El mánager me dijo Maren por qué no sigues con la agrupación. Después mi cuñada me dijo lo mismo. Me quedó sonando, el legado es también pensando en mis hijos que ya tocan acordeón y que seguramente continuarán con esto”, concluyó.

La mujer reapareció en sus redes sociales - crédito @maren.garcía/Instagram

Durante los primeros meses de duelo, la esposa del cantante se mantuvo ajena a las redes sociales; sin embargo, en una de sus más recientes publicaciones se mostró feliz de conectar con su audiencia. “Hoy decidí hablar con ustedes porque sé que están esperando que yo aparezca por aquí y tengo mucho rato de no hacerlo. Decidí aparecer porque hoy es un día especial, obviamente también compartirles los libros que me estoy leyendo y contarles muchas cosas de mi vida, que estoy segura que quieren saber qué ha pasado conmigo en estos cuatro meses desde que mi esposo falleció”, dijo en la introducción del material audiovisual.

La mujer comentó que sus meses no han sido fáciles, y los describió como “días durísimos”. “No ha sido fácil, han sido días durísimos, pero también he sido muy fuerte. Dios ha formado mi carácter, Dios me ha hecho fuerte. Gracias a mis hijos me levanto todos los días a guerreármela, y gracias a mis libros, leo la Biblia y también orarle al Señor todos los días ha sido lo más hermoso”, resaltó conmovida.