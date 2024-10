Karen Sevillano compartió su disfraz para Halloween y le hizo guiño a ‘La casa de los famosos Colombia’

La influenciadora vallecaucana cautivó a sus seguidores al mostrar el disfraz que eligió para celebrar Halloween - crédito @karensevillano/Instagram

Con Halloween a la vuelta de la esquina, poco a poco los famosos van mostrando cuáles fueron sus elecciones para la celebración. Hay algunos que prefieren inclinarse por las tendencias dominantes en 2024, prefiriendo usar disfraces alusivos a series y películas de alto impacto durante el año, mientras que otros apostaron por darle prioridad a la esencia misma de la Noche de Brujas: inspirar el terror en quien los observe.

Por esta segunda via se inclinó Karen Sevillano, que en las últimas horas decidió mostrar finalmente cual sería su disfraz, pues desde hace varios días le viene preguntando a sus seguidores en redes sociales cuál creen que sería su disfraz.

En los comentarios no tardaron en manifestarse sus admiradores, particularmente los que la siguieron durante su paso por La casa de los famosos Colombia, en el que a pesar de lidiar con un público polarizado entre quienes se pusieron a su favor o en su contra, se llevó el premio mayor en la primera temporada del formato realizado por el Canal RCN. Hubo incluso un usuario que afirmó que debería disfrazarse de Martha Isabel Bolaños, con la que Karen mantuvo desencuentros de forma constante.

Finalmente el viernes 25 de octubre Karen subió a su cuenta de Instagram el disfraz que eligió: siguiendo el ejemplo que marcó Sara Uribe días antes, la vallecaucana decidió disfrazarse de diabla, publicando primero un reel en su cuenta de Instagram acompañadas de las palabras “Porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”.

No cabe duda que Sevillano se esmeró a la hora de elegir su disfraz, pues se cubrió por completo de color rojo, excepto por el contorno y los demás detalles que fueron blancos, mientras que sus labios se los puntó de color vinotinto, a lo que se le sumaron detalles como el tridente, la figura metalizada en su cabeza, y los cachos de fantasía. Además, se puso unos lentes de contacto blancos que cubren el color de sus pupilas (al punto que el efecto es de que pareciese que no tiene pupilas), unas uñas largas y su cabello negro perfectamente liso, reforzando así el caracter tétrico del atuendo

Poco después subió las fotografías, en las que gracias al procesamiento del que fueron objeto las imágenes el resultado fue especialmente potente. Por otra parte, lo que quedó claro con la elección del disfraz de Karen es que fue una referencia al team Infierno, el primero que se armó durante su paso por La casa de los famosos y al que al parecer se mantiene fiel a cuatro meses de quedarse con la victoria.

Tanto el video como las fotos la dejaron complacida con el resultado, y sus seguidores no se quedaron atrás en cuanto a los halagos. “Mamiiii la diste”, le escribió La Segura al observar el video. Otra seguidora escribió “Quiero un video tuyo con ese disfraz contando un galón”, a lo que Karen respondió “Vos te imaginas?”. Otro usuario recordó el personaje de La Diabla en Sin senos no hay paraiso, y señaló que “A Jessica Beltrán no le viene tocando es nada” en comparación con la influenciadora.

Pero tampoco faltaron quienes se sintieron intimidados por lo que proyectaba Karen con su disfraz. “La verdad no me gustó tu temática, porque con esas cosas no se juega, el mundo espiritual existe y las palabras tienen poder”, “Como arte waoo pero la temática no me gustó, es alusión a todo lo malo que esta en el mundo. Como glorificando, como seguidora de ese tipo de cosas, lo estás reflejando”, fueron algunas de las reacciones en esa línea.