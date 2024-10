Juanes sorprendió a una fanática que cantaba a todo pulmón sus canciones: “No lo puedo creer”

Juanes sorprendió a fanática a la salida de su show - crédito Ángel Medina G/ EFE

El cantante de rock Juanes ha sido tendencia en redes sociales después de compartir desde sus redes sociales la gran sorpresa que le dio a una de sus fanáticas después de su show de Oklahoma en la noche del 26 de octubre.

En el corto video se ve que Juanes fue el encargado de darle la sorpresa a su fanática que va en un carro rojo por una de las calles de la ciudad mientras que con todas sus fuerzas va cantando Es por ti, momento en que el cantante le pide a su chofer que se acerque al auto de ella, momento en que baja el vidrio y la acompaña a cantar.

“Iba saliendo de nuestro concierto, vi a esta chica cantando Es por ti en su carro y decidí acercarme y cantar con ella”, dijo el paisa.

El cantante paisa abordó a una de sus fanáticas que iban cantando a todo pulmón una de sus canciones - crédito @juanes / Instagram

Cuando el compositor se acerca a la mujer y empieza a cantar a duo con ella, parece que la emoción la deja reconocerlo por unos segundos, después de eso la fanática no duda un momento para bajarse de su carro y pedirle un abrazo al colombiano.

“Espera, espera, ella no sabe que yo estoy acá”, dice el cantante mientras se acercan al carro de la mujer, momento en que empieza a cantar junto a ella. “Juanes, eres Juanes, por favor, no lo puedo creer, no lo puedo creer Juanes, Ay Dios mío, no lo puedo creer”, decía la mujer mientras la euforia solo la hacía abrazar al colombiano.

Mientras Juanes saluda a la mujer, el que parece la pareja de ella aprovecha el momento para abandonar el carro y acercarse al cantante para estrechar su mano. “Parcero, que concierto, que elegancia Juanes”, dijo el hombre.

La mujer no dudó en empezar a grabar y agradecerle por la noche que le había dado, momento en que no dudo en darle un beso en la mano al compositor, gesto de cariño que agradeció. “Íbamos saliendo ayer de nuestro show en Oklahoma City y pasó esto, gracias a todos mis fans, los amos”, escribió Juanes.

Juanes le agradeció el gesto a la fan que se encontró - crédito @juanes / Instagram

La publicación del músico alcanzó más de 160 mil me gusta en menos de dos horas, además de los miles de comentarios por parte de los internautas que destacaron el gesto del colombiano, además de admirar el cariño de la mujer.

“Definitivamente, Dios tiene a sus favoritos”, “Juanes me hace eso y yo me monto en su carro, así me multen”, “qué linda reacción la de ella, eme dieron escalofríos y todo, gracias por compartir momentos como este”, “esa sería mi reacción más normal”, “que grande la emoción de esa chica, que viva la música”, “por eso eres el mejor”, “Juanes eso solo lo haces tú”, fueron algunas de las reacciones.

Juanes se estrena en la pantalla grande

El 10 de octubre el cantante colombiano le dio una nueva sorpresa a sus fanáticos en una nueva faceta, esta vez el compositor dejaría ver su talento en la gran pantalla con su participación estelar en la película Pimpinero.

La sinopsis narra la historia de unos contrabandistas de gasolina, más conocidos como pimpineros, quienes son los encargados de pasar combustible de un país a otro de manera ilegal, momento en el que se conocen los personajes interpretados por Juanes, Alejandro Speitzer y Alberto Guerra, pues ambos son hermanos que tiene como negocio familiar el paso del combustible por la frontera.

Esta es la sinopsis de la cinta - crédito @juanes / Instagram

EFE explica que con el debut estelar del músico colombiano Juanes en la gran pantalla, la película cuenta con un elenco de lujo con el mexicano Alejandro Speitzer, el cubano Alberto Guerra y la colombiana Laura Osma, dirigidos por el también colombiano Andrés Baiz, recordado por su actuación junto a Sofía Vergara en Griselda.

Incluso, Juanes celebró junto a su esposa, la presentadora Karen Martínez, en la premier de la película, en donde el ganador del Grammy confesó que nunca había planeado verse en la pantalla de un cine.

“Yo pensé cualquier cosa en la vida, menos que Karen Cecilia algún día me iba a ver actuar”, dijo el paisa. “Para que veas, los papeles se intercambian, y eso me parece divertido”, respondió Karen minutos antes de entrar a la sala de la premier.

La presentadora confesó que Juanes será irreconocible en su papel de Moisés - crédito @juanes / Instagram

En el mismo clip, Juanes le pregunta a Karen sobre sus opiniones después de ver la cinta. “La película me encantó, de verdad tienen que verla, la historia es increíble, la fotografía, las expresiones de todos… La actuación de él (Juanes) es increíble, les juro que no lo van a reconocer, es otra persona”, añadió Karen Martínez.