Hallan el cuerpo sin vida de joven desaparecida en Marialabaja, Bolívar: hay conmoción en el municipio

El municipio de Marialabaja, en el departamento de Bolívar, fue sacudido el sábado 26 de octubre por la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de una joven que había desaparecido días atrás.

La notificación del encuentro del cuerpo se dio sobre las 11:00 a.m. en el barrio El Paraíso, cuando transeúntes habrían visto el cadáver de una mujer en un pequeño caño de la localidad, alertando a la comunidad y despertando una oleada de tristeza e indignación entre los residentes.

Se trata de Valentina Babilonia Castro, una joven de 18 años que había sido reportada como desaparecida desde el jueves 24 de octubre en horas de la noche.

De acuerdo con el medio El Universal, al percatarse de que había un cuerpo en el agua, algunos vecinos decidieron acercarse y sacarlo hasta la orilla, cubierta de maleza. Tras inspeccionar en la zona, confirmaron que se trataba de una mujer, semidesnuda y envuelta en sábanas de color beige.

El caso de Valentina Babilonia había captado la atención de la comunidad local desde que su familia reportó su desaparición. Según la información proporcionada el medio ya citado, por una pariente, la joven salió de su hogar en el barrio El Recreo a las 10 p. m., dejando a su familia sumida en la incertidumbre y el temor. “Lo que sabemos es que ella se encontraba en su cuarto, hablando por teléfono, y luego salió. Se llevó el celular, pero está apagado desde entonces”, explicó en su momento la familiar.

Al enterarse del hallazgo, los familiares de Valentina se trasladaron al lugar donde encontraron el cadáver y confirmaron su identidad en medio de desgarradoras escenas de dolor. Yonaimer Del Toro Batista, un pariente de la joven, fue el que identificó el cuerpo con el apoyo de la Policía de Bolívar, que ya había iniciado la investigación para esclarecer los hechos. La Policía informó que, debido al estado de descomposición del cuerpo, la identificación de señales de violencia sería un proceso complicado, por lo que los resultados preliminares serán evaluados en los próximos días mediante el análisis de Medicina Legal.

De acuerdo con sus familiares, Valentina Babilonia era una joven que no presentaba conflictos con nadie en su entorno, según relataron sus familiares. “Ella no ha peleado con nadie en la casa, no tiene problemas de nada, tampoco con el novio. En estos días ha estado buscando dónde hacer las prácticas porque ella estudió manipulación de alimentos”, comentó una pariente a El Universal.

La joven también era activa en redes sociales, aunque en días recientes no había publicado nada fuera de lo común. La última publicación que compartió fue un versículo de la Biblia: “Job no entendía su proceso, pero decidió confiar en Dios”.

Las primeras hipótesis y el seguimiento de la Policía

La Policía de Bolívar ha expresado su repudio ante el trágico desenlace y ha prometido realizar una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte de Valentina. Según informó la institución, la última imagen de la joven captada por una cámara de seguridad fue a las 11:00 p. m. del jueves, cerca del sitio donde finalmente hallaron su cuerpo. Sin embargo, las autoridades se han mostrado cautelosas respecto a las hipótesis iniciales, ya que el avanzado estado de descomposición del cadáver limita la posibilidad de identificar lesiones evidentes.

Los residentes de Marialabaja, por su parte, se mantienen expectantes y piden a las autoridades esclarecer el caso y hacer justicia. La Policía de Bolívar no descarta ofrecer una recompensa para capturar al responsable del crimen, y se espera que en los próximos días se emita un comunicado oficial para proporcionar más detalles sobre el avance de la investigación.