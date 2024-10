Sergio Fajardo respondió a quienes lo insultaron tras accidente que sufrió en bicicleta: “La tibia anda mejor que nunca”

El exalcalde de Medellín reveló que se rompió la clavícula - crédito sergiofajardovalderra/Instagram/@sergio_fajardo/X

En la mañana del domingo 13 de octubre de 2024, el excandidato presidencial Sergio Fajardo se accidentó en su bicicleta cuando transitaba cerca del municipio de Santa Sofía, en Boyacá.

El exalcalde de Medellín se cayó del vehículo de dos ruedas cuando atravesó un bache, lo que llevó a que perdiera el equilibrio y cayera en el asfalto.

La situación generó preocupación entre los seguidores del antioqueño, quienes temían graves complicaciones en su salud. Sin embargo, el mismo Fajardo entregó un parte de tranquilidad a través de redes sociales, donde incluso llegó a tomar con gracia la situación.

Y es que por medio de su cuenta de X, el excandidato presidencial publicó un video en el que daba a conocer un comentario que hizo un internauta una vez se conoció el accidente que sufrió.

“Cómo será de DESCEREBRADO este imbécil que ni para montar bicicleta sirve!... ahh! Pero póngale polvito blanco, billete y viejas!Y con eso si sabe moverse el ladrón y narcopolítico este!”, decía un internauta identificado como Andrés Echeverry.

No obstante, lejos de tomar mal la situación, Fajardo afrontó con gracia el “abrazo” de su detractor. Incluso, el excandidato presidencial respondió a otro internauta que aseguró que iba “dormido” cuando se accidentó.

“No Jonier, iba en mi bicicleta, bajando a 50 Km/h, en la subida a un municipio que se llama Santa Sofía y en un desnivel de un puente, se me torció el manubrio, caí, me di en la cabeza, se me quedó el casco”, comentó.

Uno de los momentos más curiosos del video fue cuando Fajardo leyó el mensaje de un sujeto identificado como Hernando Vargas, que indicó: “Ojalá no se haya lastimado la tibia”.

“No, hombre, me quebré la clavícula; la tibia nada, está lo más de buena”, respondió el antioqueño.

De hecho, el también docente respondió a una persona que dijo a través de su cuenta de X que “Qué pesar que no le pasó nada”. Sin embargo, en un tono más serio, Fajardo explicó que comentarios de tal índole son una muestra de la política del “odio”.

“No vale la pena olvidar que de vez en cuando la compasión hace parte de esa humanidad de la que tanto hablan algunas personas y la compasión no la podemos olvidar en Colombia con tanta violencia que tiene este país”.

Por ejemplo, Fajardo enfatizó en que con comentarios como los que él difundió no se “construye una potencia mundial para la vida”.

“Así no, para nada”, recalcó el antioqueño.

Así mismo, en la misma publicación, Fajardo compartió el siguiente mensaje: “La tibia anda mejor que nunca, por si tenían la curiosidad. Pero hablando en serio, esos mensajes disfrazados de humor solo son otra cara de la política violenta que queremos dejar atrás. En lugar de aportar al debate, buscan deshumanizar, y Colombia necesita más compasión, no crueldad”.

Y es que Fajardo fue uno de los más fuertes rivales de Gustavo Petro rumbo a la presidencia. El antioqueño compitió con el ahora jefe de Estado en las elecciones de 2018 y 2022, contiendas en las que protagonizó múltiples enfrentamientos con el máximo líder del Pacto Histórico.

Incluso, los seguidores del presidente Petro han lanzado múltiples críticas contra el antioqueño debido a que, en la segunda vuelta de las elecciones del 2018, cuando Iván Duque y el ahora jefe de Estado competían por su lugar en la Casa de Nariño, Fajardo no quiso brindar su apoyo al exalcalde de Bogotá.

Por tal motivo, hay quienes tildan al antioqueño de “tibio”, además de múltiples señalamientos como los que dio a conocer en el video.