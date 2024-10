Lluvia de críticas a viceministro del Deporte por justificar presencia de sus hijos en polémico contrato con Invías: “Descarado”

Manuel Palacios, viceministro del Deporte, está envuelto en un escándalo por la participación en contratos entregados por el Invías en el Chocó - crédito Colprensa - Ministerio del Deportes

La polémica por la presunta entrega de contratos “a dedo” por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) continúa causando duras reacciones en redes sociales. En especial, por el millonario contrato entregado a la Agencia Afrocolombiana de Comunicaciones, por $5.507.604.389, y que se ejecutaría en las veredas El Cativo, Sucio Arriba e Iguana, del municipio de Necoclí, para el arreglo de vías terciarias; que tendría, al parecer, irregularidades en su adjudicación.

Lo anterior, debido a la relación que tendría con esta agencia el viceministro del Deporte, Manuel Palacios Blandón, que si bien negó hacer parte de la junta directiva de esta empresa, sigue generando revuelo por las informaciones que se van conociendo con respecto a ese caso. Como la del jueves 24 de octubre, cuando las denuncias concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, sobre la presencia de sus hijos en la firma, desató la ira del funcionario.

“El viceministro del Deporte, Manuel Palacios, mintió. Varias veces dijo que ya no tenía ninguna relación con la empresa de marketing a la que le dieron un contrato a dedo en el Invías. Sin embargo, aquí probamos que sus 2 hijos hacen parte de la junta directiva”, denunció Briceño, que a la par de su trabajo en el cabildo capitalino se ha dedicado a denunciar, a través de sus redes sociales, algunos de los casos que salpican al Ejecutivo.

En su perfil de X, el concejal Daniel Briceño insistió en las denuncias que salpican al viceministro del Deporte, Manuel Palacios Blandón - crédito @danielbricen/X

Los miembros a los que haría mención Briceño serían Maxwell Palacios, en su calidad de presidente de la agencia, y Víctor Palacios, tesorero. Esta revelación desató el enojo del funcionario, que buscó descalificar la información, calificándola de vieja e, incluso, comparando el caso de sus hijos con los del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo, con sus diferentes proyectos de emprendimiento, entre ellos inversiones en zonas francas.

“Cuento viejo, ya Invías había hecho público esa información, los hijos míos no pueden hacer Empresa y los hijos de Uribe ricos con plata del Estado, valiente concejal que no camina el centro de Bogotá para cambiar la historia de miseria, delincuencia y de indigencia que tiene Bogotá”, afirmó el viceministro en respuesta a una periodista de W Radio que lo confrontó por este caso, pues no habría declarado conflicto de intereses ante el Estado, frente al citado contrato.

Con esta publicación, el viceministro Manuel Palacios respondió a las acusaciones en su contra y a su familia, por cuenta del contrato entregado por el Invías a una cuestionada agencia de comunicaciones - crédito @PalaciosBManuel/X

Críticas a viceministro del Deporte por sus declaraciones

En respuesta a esta publicación, diferentes miembros del Congreso de la República, como los representantes a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Alianza Verde; y Hernán Cadavid y Andrés Forero, del Centro Democrático, se despacharon en contra de Palacios e hicieron pública su indignación contra el segundo al mando en el ministerio: que también es objeto de señalamientos, por lo que sería la suspensión de algunos eventos deportivos, entre ellos los Juegos Nacionales Juveniles.

“Qué vergüenza, hacen lo que históricamente criticaron. Ni se sonrojan, todo lo justifican diciendo que también lo hicieron gobiernos pasados. ¡Procuraduría, por favor! ¡Esto es inaceptable!”, afirmó Miranda en su perfil, con lo que hizo pública su indignación por este asunto que tiene en la mira al viceministro.

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de Alianza Verde, se despachó con críticas al viceministro del Deporte, Manuel Palacios, por cuenta del polémico contrato - crédito @mirandabogota/X

Por su parte, Forero fue más allá y con términos más fuertes se despachó en contra del exfuncionario. “No sea descarado, viceministro. Ud. le mintió al país y ocultó que sus hijos hacen parte de la junta directiva de la empresa de comunicaciones que recibió a dedo un contrato de vías. ¿Qué opina Luz Cristina López (ministra) de esta sinvergüencería? ¿La acolita? ¿Así manejan el Ministerio del Deporte?”, expresó el congresista opositor, comentario al que se sumó Cadavid.

“Si esta es la defensa de este señor, déjeme decirle que está perdido. Bien por el trabajo de Daniel Briceño, que lo evidenció; bien por los medios que lo han seguido exponiendo. La demanda que ganamos en la Corte tendrá que impedir este tipo de salvajadas con recursos públicos”, afirmó el representante antioqueño, que también aprovechó la ocasión para enfilar baterías hacia el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, por este caso de interés nacional.