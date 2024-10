Casi linchan a un hombre señalado de tratar de raptar a un menor: autoridades confirmaron que solo buscaba transporte para llegar a su casa

Un error y la histeria colectiva casi le cuestan la vida a un obrero - iStock

Un albañil fue víctima de una brutal agresión en el corregimiento de Pontezuela, Cartagena, el pasado 23 de octubre, cuando una turba lo atacó con objetos contundentes y cortopunzantes.

El hombre, que esperaba un transporte para regresar a su hogar en Clemencia, fue rescatado por la Policía Metropolitana y trasladado a la Clínica San José de Torices, donde recibió atención médica antes de ser dado de alta, según la investigación de El Universal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El ataque se originó a partir de un rumor que circuló entre vecinos y habitantes del sector, quienes especularon sobre la presencia del albañil cerca de una institución educativa. Este malentendido llevó a que un grupo de personas lo rodeara y comenzara a golpearlo. Videos del incidente, que muestran al hombre tratando de defenderse, se difundieron rápidamente en redes sociales, incrementando la indignación pública.

Los familiares del albañil, al enterarse de lo sucedido, se trasladaron de inmediato a Pontezuela para exigir justicia y proceder con las denuncias correspondientes contra los agresores, quienes fueron identificados en los videos.

Según las imágenes en redes sociales, los agresores ocultaban su rostro con capuchas y camisetas para no ser identificados - crédito captura de pantalla redes sociales

Un allegado de la víctima expresó en Facebook que, aunque no responderán con violencia, buscarán que se haga justicia: “Nosotros como familia no vamos a actuar igual, pero sí se colocará la denuncia correspondiente contra todos los agresores que quedaron plenamente identificados... Mi primo no es de de eso. Nosotros somos gente de muchos valores y pedimos justicia por lo que le hicieron a mi primo”.

La Alcaldía de Cartagena, a través de su secretario de Interior, Bruno Hernández, calificó el incidente como un acto de vandalismo y desmintió cualquier relación con el rapto de niños, un rumor que había circulado y generado pánico en la comunidad.

Hernández instó a la ciudadanía a mantener la calma y aseguró que las autoridades están preparadas para atender cualquier denuncia: “La Alcaldía de Cartagena rechaza toda desinformación que genere pánico colectivo e invita a la tranquilidad a la ciudad, pues las autoridades están en toda la capacidad para atender toda denuncia y están fortalecidas las rutas de atención”.

Incluso, el rector y el vigilante del colegio cercano desmintieron que el albañil estuviera involucrado en actividades sospechosas con los estudiantes, aclarando que el hombre solo esperaba un transporte.

La Policía confirmó que el albañil había llegado a Pontezuela tras recibir un acercamiento desde su lugar de trabajo en una construcción cercana a la Vía del Mar, hasta un punto más cercano a su vivienda.

En Cartagena, un pequeño malentendido se convirtió en caos. Las autoridades investigan para esclarecer lo ocurrido y encontrar a los culpables - crédito Asocapitales

Este incidente ha puesto de manifiesto la peligrosidad de los rumores infundados y la violencia colectiva que pueden desencadenar. Las autoridades locales y la comunidad están ahora enfocadas en esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Joven evita asalto pero enfrenta turba enojada

Durante la madrugada del domingo 13 de octubre, un incidente en el barrio Marichuela, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, dejó a un joven al borde de ser linchado por una multitud. Según informó Citynoticias, el joven habría matado a un ladrón que intentó asaltarlo con un arma blanca. Este hecho ha generado una investigación por parte de las autoridades locales.

El suceso ocurrió cuando la víctima salía de un establecimiento nocturno y fue abordada por el presunto delincuente, quien lo amenazó con un arma cortopunzante. En un rápido acto de defensa, el joven logró desarmar al agresor y, en el forcejeo, le causó heridas mortales. El coronel Juan David Arango, comandante de Policía en Usme, explicó a Citynoticias que el ladrón fue trasladado de emergencia al Hospital de Meissen, pero el personal médico no pudo salvarle la vida debido a la gravedad de las lesiones.

En Usme, un joven desarmó a su agresor en defensa propia, pero casi fue linchado por residentes. Las autoridades investigan lo sucedido ante la conmoción local - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Este caso ha generado conmoción en la comunidad local, donde algunos residentes expresaron su preocupación por el intento de linchamiento que casi ocurre tras el incidente. Según el periódico Q’Hubo, los testimonios de los vecinos reflejan el temor y la frustración ante la inseguridad que se vive en la zona.

Las autoridades continúan investigando los detalles del caso para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento y las acciones legales que podrían derivarse de este trágico evento. La situación ha reavivado el debate sobre la seguridad en Bogotá y las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos de la creciente delincuencia.