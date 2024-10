Kylie Minogue confirmó concierto en Colombia para 2025: precios, entradas y detalles del espectáculo

La artista australiana Kylie Minogue regresa a Colombia después de 16 años con el Tension Tour 2025 - crédito Jalal Morchidi/EFE

Kylie Minogue es una legendaria artista australiana, cuya carrera se ha extendido a lo largo de tres décadas, consolidándola como un ícono del pop internacional.

En 1987, Kylie lanzó su primer sencillo, Locomotion, que rápidamente se convirtió en un éxito en Australia, pero no fue hasta 1988 que su carrera musical despegó internacionalmente con el lanzamiento de su álbum debut Kylie.

Entre sus grandes éxitos musicales se destacan Can’t Get Your Out of my Head, Come into my World y Get Outta my Way, dejando al descubierto su evolución musical entre la década de los noventa y los 2000, explorando géneros que iban desde el dance-pop hasta el disco.

Vigente en la industria musical, su álbum Fever (2001) y X (2008) lo que fue un gran éxito global y llevándola a visitar países como Colombia en octubre de 2008.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La australiana llegará al país con su 'Tension Tour 2025' presentando sus mejores éxitos - crédito @tuboleta/IG

Recientemente, la australiana estrenó su nuevo trabajo discográfico Tension, con el que anunció una de las giras más ambiciosas para la cantante a nivel mundial. Después de 16 años, Kylie Minogue confirmó que en la gira de conciertos que realizará por Latinoamérica incluyó como uno de sus destinos a Colombia con la gira llamada Tension Tour 2025.

La presentación de la artista está proyectada para el 19 de agosto de 2025, en las instalaciones del Movistar Arena de Bogotá, que tiene capacidad para cerca de 14.000 asistentes y cuenta con uno de los espacios adecuados para el show de Minogue. La información fue revelada por la página oficial de TuBoleta en redes sociales, donde dieron a conocer, además, el proceso de compra de las entradas.

Kylie Minogue se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 19 de agosto de 2025 - crédito Tu Boleta

La preventa de las boletas se llevará a cabo en cuatro fases:

Preventa artista: viernes 25 de octubre del 2024 a las 10:00 a. m. hasta el sábado 26 de octubre a las 9:59 a. m.

Preventa Movistar: sábado 26 de octubre del 2024 a las 10:00 a. m. hasta el lunes 28 de octubre a las 9:59 a. m.

Preventa Clientes Banco Falabella: lunes 28 de octubre del 2024 a las 10:00 a. m. hasta el miércoles 30 de octubre a las 9:59 a. m.

Venta general: miércoles 30 de octubre del 2024 a las 10:00 a. m. hasta agotar existencias.

Kylie Minogue espera enamorar a los colombianos en el escenario después de 16 años de su último show - crédito Isabel Infantes/Reuters

Precios de las entradas arrancan desde los 222.800 pesos incluido el servicio, ubicados en el tercer piso del escenario multipropósito, hasta 1.690.000 pesos incluido el servicio en localidad Tribuna Fan Sur, al frente del escenario donde estará la australiana, según información que reposa en la página web de los encargados de la distribución de las entradas.

Así dio la noticia a su seguidores

Kylie Minogue había sorprendido a los colombianos con una presentación en octubre de 2008 para una fiesta de Halloween con su 'Kylie X Tour' - crédito Reuters

En la mañana del jueves 24 de octubre, Kylie Minogue anunció a través de sus redes sociales que serán varios los países latinoamericanos que visitará en su gira. Con un emotivo mensaje, la australiana escribió: “Te veo, América Latina. Tengo escalofríos de emoción… ¡Argentina! ¡Uruguay! ¡Chile! ¡Brasil! ¡Colombia! ¡México! Va a hacer un calor como el de Chile-le-le”.

Según lo publicado en su cuenta de Instagram, visitará dichos países durante todo agosto del próximo año:

Movistar Arena, Buenos Aires, 7 de agosto Antel Arena, Villa Española, 9 de agosto Movistar Arena, Santiago, 12 de agosto Ginásio do Ibirapuera, São Paulo, 15 de agosto Movistar Arena, Bogotá, 19 de agosto Palacio de los Deportes, Ciudad de México, 22 de agosto Auditorio Telmex, Zapopan, 24 de agosto Auditorio Citibanamex, Monterrey, 26 de agosto

Al inicio de su gira por Australia, Gran Bretaña y parte del continente asiático, Kylie se había pronunciado emotiva sobre el reencuentro con sus seguidores en los escenarios: “Estoy más que emocionada de anunciar el TENSION TOUR 2025. ¡No puedo esperar a compartir momentos hermosos y salvajes con fanáticos de todo el mundo, celebrando la era ‘Tension’ y más!”.