Roy Barreras se confesó y reveló si será candidato a la Presidencia en 2026, como sucesor de Gustavo Petro

Cansado, al parecer, de los rumores en redes sociales acerca de su interés de aspirar a la presidencia en los comicios de 2026, el hoy embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, se pronunció el miércoles 23 de octubre en sus redes sociales. Y con un contundente mensaje le salió al paso a quienes creen que su salida del Gobierno nacional está cerca, supuestamente, para definir si quiere o no convertirse en el sucesor del jefe de Estado, Gustavo Petro.

Barreras, que se unió al proyecto político del primer mandatario en primer lugar como miembro de la bancada del Pacto Histórico, posteriormente como presidente del Congreso, gracias a los acuerdos programáticos por ser una de las representatividades más grandes del Senado; y en la actualidad como diplomático en territorio anglosajón, dijo que no es su interés, en este momento, de aspirar al primer cargo de la nación; contrario a lo que han expresado sobre este asunto.

“No soy candidato, no soy precandidato. No tengo ningún afán distinto a cumplir con la misión que se me ha encomendado, que es defender y promover a Colombia”, afirmó Barreras en un video publicado en su perfil de X, que acompañó, justamente, con el enunciado ‘No tengo ningún afán...’. Con ello, el médico vallecaucano, conocido por sus capacidades camaleónicas en la política, pues pasó de apoyar a Álvaro Uribe a respaldar a Juan Manuel Santos, y luego a Petro.

Según Barreras, su condición diplomática no le permite “participar en un evento de esa naturaleza”, por lo que dicha posibilidad está descartada. En su aparición, el embajador calificó a las redes sociales como ese “metaverso que transforma verdades”, lo anterior, en relación con las versiones que circulan, según añadió, sobre el supuesto primer debate parlamentario presidencial, luego de que fuera invitado por la Universidad Javeriana a participar en el foro sobre biodiversidad.

Todo este revuelo se gestó, también, en medio de las informaciones que lo señalan de haber interferido en la aspiración de Astrid Salamanca, que espera ser reelegida como directora administrativa del Senado. “Fui a informar al presidente del Senado Efraín Cepeda de la realización del Foro Interparlamentario COP que se hace hoy en Cali, pidiéndole que designe una Comisión de Senadores que interlocute con los parlamentarios británicos que invitamos a la COP y que ya están aquí”, afirmó.

