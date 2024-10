Giovanny Ayala reveló cuánto le costó la lujosa camioneta eléctrica Cybertruck, de Tesla: “La Dian se me viene encima”

Giovanny Ayala reveló detalles de la compra de su cybertruck de Tesla - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

El artista metense Giovanny Ayala revolucionó las redes sociales a principios de abril de 2024 después de que compartió un video en el que mostró su más reciente adquisición: un Tesla Cybertruck, el vehículo eléctrico del magnate estadounidense Elon Musk.

Luego de varios meses, el intérprete de De rodillas te pido reveló más detalles sobre cómo adquirió este lujoso carro. En una entrevista con los periodistas Pipe Flórez, Valentina Taguado y Roberto Cardona, del programa Los impresentables, de Los 40 Principales, el cantante expresó: “Sebastián, mi hijo, y yo lo compramos”.

El Tesla Cybertruck se robó la atención mundial desde su presentación, debido a su diseño futurista. Ayala, que compartió su emoción en redes sociales cuando lo compró, mencionó que este vehículo lo adquirió después de que vendió varias propiedades: “Fue un negocio, Sebastián tenía una casa en Miami (Estados Unidos) y la vendió, yo tenía aquí unas propiedades e hicimos un ahorrito y se pagó el carro, de hecho hay unas arandelitas (sic) por ahí. Es un carro que no es barato, pero no hablemos aquí porque la Dian (La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) se me viene encima”.

A pesar de que logró comprar el lujoso vehículo, no lo ha podido utilizar en Colombia, puesto que no encontró un seguro para el carro, así que lo tiene su hijo Sebastián en Estados Unidos: “Aquí no se puede asegurar el carro y por eso es que no se ha podio traer. En cambio, allá es mucho más comercial (...) eso es como ver taxis aquí”, y agregó que pronto viajará al país norteamericano a disfrutar con su automovil de lujo: “En estos momentos lo tiene Sebastián allá (en Estados Unidos), yo voy este mes advertirnos alá un rato. Después le mando un saludito desde por allá”.

Las declaraciones de Giovanny generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales: “El Cybertruck solo vale 80 mil dólares, 400 millones”; “En Colombia ya hay CyberTruck que man tan😳”; “Ese Giovanny Ayala es lo más iguazo de la vida”; “Yo no vendo una casa por comprar un Tesla 😂”; “Que error más grande vender las propiedades por comprar el Cybertruck que no le va a generar plata 🤦🏽‍♂️”; “Una casa en estados unidos vale más de lo que vale la Cybertruck 1.245.000 dólares vale una casa y me va a decir que vendió propiedades para comprar un tesla 😅”; “vender una casa para comprar un carro que no sirve en Colombia?”; “esos modelos de carros son malucos”.

