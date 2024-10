“Es de los trabajos que más plata da, todos están detrás de ellos”: migrante colombiano en Australia comparte su día a día como minero

De acuerdo con Posada, al ser un campo tan competitivo, los aspirantes deben tener experiencia, licencias y mucha suerte para entrar - crédito @santiago_ppart / TikTok

El creador de contenido y migrante colombiano en Australia Santiago Posada tuvo que viajar hasta el otro lado del mundo para descubrir un tesoro enterrado en la tierra. Cuando aplicó para trabajar en una mina descubrió las ventajas salariales de este oficio en el corazón del continente oceánico.

Por esa experiencia decidió compartir con sus seguidores su rutina durante una semana, como empleado en uno de los pilares fundamentales del sector primario, aunque sin tener que enfrentarse a sus mayores riesgos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“A las 5:00 de la mañana toca levantarse para arreglar la ropa de trabajo e ir al restaurante a organizar la comida para el día. Todo el mundo sabe acá en Australia que entrar en una mina es de los trabajos que más plata da y todo están detrás de estos puestos, porque, aunque es demasiado duro es súper rentable”, aseguró.

Quienes llegan a al mina lo hace bajo el sistema 'fly in, fly out' - crédito @Santiago / TikTok

Y es que, los días de trabajo, quienes están en la mina tienen todo cubierto; ya que, la empresa absorbe sus gastos en alimentación, vivienda y transporte:

“Los campamentos tienen todas las comodidades, el buffet de la cocina es una cosa de locos, no hay que preocuparse por la alimentación y no se paga absolutamente nada. Por eso termina siendo tan rentable, porque los salarios son muy buenos y uno no está pagando ni alimentación ni acomodación por dos semanas seguidas”.

Además, “el sistema de minas funciona ‘fly in, fly out’, que es un sistema en el que te pagan el vuelo de venida a la mina, trabajas pro dos semanas seguidas y te devuelven a las dos semanas para descansar o una o dos semanas, dependiendo de la mina”.

Vista de Sidney - crédito Jaimi Joy / Reuters

Una vez desayunó y empacó su comida del día, Posada se cambia en el área de lockers, porque andar con ropa de trabajo en el campamento está prohibido, y asiste a una reunión a las 6:00 en punto en la que informan cómo estará el clima y qué aspectos deberán considerarse a lo largo de la jornada.

“Yo no estoy trabajando directamente con la mina, sino con un subcontratista con el que he estado más de ocho meses construyendo lagos y, en esta mina, estamos haciendo varios lagos para el manejo de desechos de los químicos que utilizan para la extracción del uranio”.

La instrucción es que no debería grabarse durante el tiempo de trabajo, pero, de vez en cuando, Posada se encuentra con escenas que vale la pena retratar, como los amaneceres, algunos animales y curiosidades, que comparte con sus seguidores.

Sidney - crédito Toby Melville / Reuters

“La hidratación acá es fundamental. Por eso la mina provee de electrolitos congelados, que son como unos bon ice, a sus trabajadores. Yo me puedo comer cuatro o cinco al día, son una cosa de locos. Y, cuando dejamos el lugar de trabajo, hay que hacerse una prueba de uranio para garantizar que estamos limpios, aunque en la zona donde estoy trabajando no hay riesgo alguno”.

Son jornadas tan extensas como extenuantes que les permitirían a los trabajadores del sector trabajar la mitad de días hábiles del mes y poder pagar las cuentas sin problema, incluso, ahorrando una parte de su salario.

“A las 6:00 de la tarde se llega al campamento y ya se puede hacer lo que uno quiera, el buffet está abierto, la gente puede tomar cerveza, máximo tres”, para evitar una resca al día siguiente.

Y es que una buena actitud y estar siempre dispuesto ayuda, pero no lo es todo: “Hablando con un australiano me dijo que los salarios en el taladro están empezando, más o menos, en 44 a 55 dólares la hora. Teniendo en cuenta que trabajan 12 horas al día, por dos semanas seguidas, da, aproximadamente, unos 8.000 o 9.000 dólares al mes. Pero eso sí, como es tan buena plata, es súper competitiva la entrada a las minas, todo el mundo quiere entrar y por eso hay que tener muchas licencias, experiencia y suerte”.