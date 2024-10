Ejército confirmó recrudecimiento de la guerra entre las disidencias de alias Iván Mordisco y Calarcá en Caquetá

El general Cardozo agregó que una vez se percataron de la presencia de estas dos estructuras en la zona, se realizó un asalto aéreo para ocupar el territorio - crédito Colprensa

El Ejército Nacional de Colombia confirmó que Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, se encuentra adelantando acciones para recuperar las economías ilícitas en el departamento del Caquetá, principalmente por el control del narcotráfico. Esta situación agravaría la guerra entre esta organización y la de alias Calarcá, comandante del bloque Jorge Briceño.

“La primera alerta que tuvimos de una manera directa fue en el Guamo, allí se estaban desplazando comunidades ante las amenazas de las dos estructuras de una posible confrontación. Se puede dar entre las estructuras de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, lo que hemos venido haciendo es organizar unos dispositivos especiales y planear y conducir operaciones militares sobre esas zonas”, indicó el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, en pronunciamiento oficial.

La institución castrense afirmó que los combates que se han presentado “han generado zozobra y grave riesgo a la población civil en el departamento de Caquetá”. El 9 de octubre de 2024, las Fuerzas Militares “sostuvieron un combate de encuentro con estructuras de la Carolina Ramírez en el sector conocido como Los Estrechos, zona rural del municipio de solano, Caquetá”.

Este frente es aliado de “Iván Mordisco” y según las autoridades, estos grupos criminales afectan a la población civil que se encuentra en medio de una guerra por el control “del narcotráfico y explotación ilícita de yacimientos mineros que impacta la flora y fauna de la Amazonía colombiana”.

El general Cardozo agregó que una vez se percataron de la presencia de estas dos estructuras en la zona, se realizó un asalto aéreo para ocupar el territorio, lo que obligó a las disidencias a replegarse inmediatamente. “Entonces estamos alertas, estamos muy atentos y donde quiera que tengamos información de una posible confrontación y afectación de las comunidades, vamos a estar desarrollando operaciones ofensivas sobre esas zonas”, subrayó el uniformado.

'Iván Mordisco' lidera el grupo disidente 'Estado Mayor Central' tras una disputa interna - crédito Policía Nacional

Alias Iván Mordisco tiene el objetivo de recuperar diferentes sectores del Caquetá por medio de enfrentamientos contra el grupo criminal dirigido por “Calarcá”, su principal foco es la producción de cocaína. Por su parte, el comandante del bloque Jorge Briceño estaría realizando reclutamientos para tener más presencia en la zona.

El máximo cabecilla de las disidencias de las Farc fue fotografiado navegando por las aguas del río Caquetá. En las imágenes se le ve vestido de civil y completamente solo. Este criminal es de los más buscados en el país, el Gobierno nacional trató de dialogar con él hasta que el 17 de marzo del presente año sus hombres asesinaron a una líder indígena en el Cauca.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la imagen tomada por la inteligencia militar. “Viene rondando una foto que alguien de inteligencia tomó, de uno de esos jefes de la economía ilícita, que le dicen Iván Mordisco, solo —o bueno, aparentemente solo—, y se nota que ha venido caminando, se nota que ha venido huyendo”, resaltó el mandatario.

Las fuerzas de seguridad colombianas intensifican la búsqueda de 'Mordisco' en el Caquetá - crédito Colprensa

Para el jefe de Estado, hay que plantear una ofensiva en contra de las economías ilícitas que son lideradas por hombres pertenecientes a las disidencias o de diferentes estructuras criminales. “El informe nos dice que la guerra de hoy no tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con economías ilícitas que se han venido construyendo y propagando, y no hemos podido derrotarlas. Hay que hacer una guerra contra la economía ilícita para que no financie fuerzas armadas contrarias, tengan el nombre que tengan”, añadió.

Petro aseguró que la producción de cocaína ha crecido, “pero la productividad se ha disparado, la capacidad que tiene la hoja de entregar el alcaloide se ha disparado. Pero ¿por qué ha aumentado? Porque ha aumentado la demanda en el mundo”.