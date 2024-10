Denuncian que en obra de Bogotá “regaron plantas” a pesar de torrencial aguacero: “Pasan cosas raras”

Hombres regaron plantas luego de aguacero en Bogotá - crédito @PasaenBogota/X

En medio de la compleja situación que se vive en Bogotá ante la escasez de agua, problemática que se viene alertando desde hace meses, una escena que se registró en un sector del sur de la ciudad generó controversia en redes sociales.

Y es que en un video que se viralizó en X se observa cómo dos personas que trabajaban en una construcción regaron algunos litros de agua durante varios metros. Al parecer, los sujetos intentaban esparcir el líquido sobre unas plantas que harían parte del proyecto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

No obstante, el actuar de estos individuos generó repudio entre la ciudadanía debido a que tan solo unas horas antes, en la zona donde se llevaba a cabo la obra, que sería sobre la calle tercera con carrera 68, se había registrado un torrencial aguacero.

Ante ello, en redes sociales se abrieron múltiples interrogantes sobre cuál habrá sido el motivo por el que estos hombres regaron agua sobre estas plantas, cuyo aspecto parecía normal.

“Pasan cosas raras, llovió durante 8 - 9 horas y madrugaron a regar las plantitas. ¿estan fumigando? ¿tienen que cumplir contrato? Que alguien explique esa vaina”, decía la publicación en la que se dio a conocer el video.

Así mismo, algunos comentarios que dejaron los internautas frente a lo sucedido tenían como principal apuntado al alcalde Carlos Fernando Galán, que ha insistido en la necesidad de gastar la menor cantidad de agua posible.

La capital colombiana registró fuertes precipitaciones en la jornada del martes 22 de octubre de 2024 - crédito Colprensa

“Es que ustedes no entienden las decisiones técnicas de mi alcalde”,”Tal vez necesitan un riego gourmet y no crecen con agua lluvia”,”@CarlosFGalan @navendanog cómo es el cuento para el uso del agua, aplica para todos, para algunos o dependiendo? Si esto es para unas maticas, me imagino el despilfarró con los buses de @TransMilenio, ahhh pero esos no se tocan!”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Y es que las lluvias que se registraron horas antes de que se reportara dicho episodio fueron realmente intensas.

Por ejemplo, los fuertes aguaceros que se registraron en distintos puntos de la capital colombiana generaron que el deprimido de la calle 80 con avenida NQS quedara completamente inundado.

“Debido a las fuertes lluvias, se presenta encharcamiento en la localidad Barrios Unidos en la Calle 80 con Av. NQS, sentido Occidente-Oriente. ¡Transita con precaución sobre esta zona!”, explicaron las autoridades frente a lo sucedido.

Inundación en el deprimido de la calle 80 - crédito Tránsito Bogotá/X

Así mismo, otro de los puntos en los que se registraron mayores complicaciones por las precipitaciones fue la autopista Norte con calle 100, donde las inundaciones alcanzaron una altura de hasta 50 centímetros.

De hecho, se puede observar en videos que se viralizaron en X el preciso instante en el que un vehículo particular intenta cruzar el tramo vial y sus llantas fueron cubiertas por completo por el encharcamiento.

Incluso, el conductor estuvo cerca de perder la parte frontal del vehículo entre el agua.

La autopista Norte con calle 100 fue uno de los puntos más afectados por las lluvias del 22 de octubre - crédito Tránsito Bogotá/X

Carlos Fernando Galán desmintió la posibilidad de que Bogotá se quede sin agua en marzo de 2025

Es importante destacar que esta situación se registró luego de que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desmintió la posibilidad de que la capital colombiana se quedara sin agua para marzo de 2024.

El dirigente recalcó en que en la capital colombiana se han tomado las medidas pertinentes para que dicha posibilidad no se concrete. Incluso, Galán enfatizó en que “ni siquiera en el escenario de que no llueva ningún día de acá a marzo en Chingaza (escenario MUY poco probable), Bogotá se quedaría sin agua”.

Frente a ello, el alcalde capitalino invitó a la ciudadanía a ser responsables con las versiones que se difunden, recalcando además en que “no es con pánico que vamos a resolver esto: es con trabajo serio y conjunto”.