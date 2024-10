Cómo recuperar el saldo de la tarjeta TuLlave en Bogotá si la perdió o se la robaron

Usuarios de Transmilenio o Sitp pueden recuperar el saldo de tarjetas TuLlave perdidas o robadas - crédito bogota.gov.co

En Bogotá, los usuarios del sistema de transporte público, Transmilenio y Sitp, que hayan perdido o les hayan robado su tarjeta TuLlave pueden recuperar el saldo disponible, siempre y cuando la tarjeta se encuentre personalizada. Este proceso es esencial para evitar que el saldo quede en manos de terceros.

Para iniciar el proceso de recuperación del saldo, los usuarios deben reportar la pérdida o el robo de la tarjeta a la línea de atención al cliente, disponible todos los días de 5 a. m. a 11 p. m.

Una vez realizada la denuncia, el sistema procederá a bloquear la tarjeta antigua para proteger el saldo restante. Este paso es crucial para garantizar que el dinero no sea utilizado por personas no autorizadas.

Posteriormente, el usuario debe dirigirse a uno de los puntos de Atención al Usuario y Personalización autorizados por el sistema. En estos lugares, se puede adquirir una nueva tarjeta TuLlave, que tiene un costo de 8.000 pesos.

El proceso de recuperación requiere la personalización previa de la tarjeta TuLlave - crédito TuLlave/Facebook

Una vez obtenida la nueva tarjeta, el saldo de la tarjeta anterior se transfiere al nuevo plástico, permitiendo al usuario continuar utilizando el servicio de transporte sin perder el dinero previamente cargado.

La personalización de la tarjeta TuLlave es un paso preventivo que permite identificar al usuario y asociar el saldo a su cuenta personal. Este proceso se puede realizar de manera presencial presentando un documento de identidad, o parcialmente de forma virtual a través del sitio web oficial del sistema de transporte.

Las estaciones autorizadas para llevar a cabo este proceso están listadas en la página web del sistema, lo que facilita a los usuarios encontrar el punto más cercano.

La tarjeta TuLlave es un requisito indispensable para acceder a los servicios de transporte público en Bogotá, como el Transmilenio y el Sitp. Sin embargo, la pérdida o el robo de esta tarjeta ha sido un problema recurrente para los ciudadanos. Por ello, es fundamental que los usuarios personalicen su tarjeta para poder recuperar el saldo en caso de incidentes, porque de lo contrario el saldo que se tenga en la tarjeta al momento de algún percance, se perderá.

Transmilenio lanzó tarjeta TuLlave roja con código QR para mayor seguridad y beneficios exclusivos

Transmilenio lanzó nueva tarjeta TuLlave de color rojo y con código QR - crédito TuLlave - Transmilenio

TransMilenio introdujo un nuevo diseño para la tarjeta TuLlave, que ahora será de color rojo y también contará con un código QR para mejorar la seguridad de los usuarios. Aunque la tarjeta verde actual seguirá siendo válida, la entidad recomienda el cambio debido a los beneficios adicionales que ofrece la nueva versión, según lo anunció la empresa a través de su cuenta de Instagram.

La tarjeta TuLlave personalizada, que tiene un costo de 8.000 pesos, igual que la tarjeta básica, ofrece ventajas significativas. Al estar personalizada con el nombre y número de identificación del usuario, permite acceder a beneficios exclusivos que no están disponibles para las tarjetas no personalizadas. Entre estos beneficios se encuentran descuentos por transbordo, la posibilidad de viajar a crédito y la recuperación del saldo en caso de pérdida.

El sistema de transporte público de Bogotá, Transmilenio, busca con esta actualización no solo modernizar su servicio, sino también mejorar la experiencia de viaje de sus usuarios e incentivar el uso de la tarjeta personalizada. Para obtener esta tarjeta, los interesados deben acudir a un punto de personalización.

Renovada imagen de la tarjeta TuLlave tendrá beneficios para quienes no tienen personalizada la tarjeta verde - crédito TuLlave - Transmilenio

Los descuentos por transbordo permiten a los usuarios ahorrar en sus viajes al conectar diferentes rutas sin pagar un nuevo pasaje. Además, la opción de viaje a crédito facilita el acceso al transporte incluso cuando no se tiene saldo disponible en la tarjeta. En caso de pérdida, el saldo de la tarjeta personalizada puede ser recuperado, lo que no es posible con las tarjetas no personalizadas.

Este enfoque de TransMilenio busca no solo ofrecer un servicio más seguro y eficiente, sino también fomentar el uso de la tarjeta personalizada entre los usuarios del sistema de transporte de Bogotá.