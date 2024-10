Así reaccionó Elianis Garrido al concierto de Chayanne en Bogotá: dijo con cuáles personas va a ir

Elianis Garrido y la noticia del concierto de Chayanne en Colombia - crédito @elianisgarrido/Instagram

El reciente anuncio de Chayanne sobre las fechas de su gira Bailemos Otra Vez ha desatado una ola de emociones entre sus seguidores en toda Latinoamérica, quienes esperaban el regreso del cantante a los escenarios.

La gira, que incluirá una presentación en Bogotá el 3 de mayo de 2025, ha despertado un entusiasmo evidente entre los fanáticos colombianos, y una de las reacciones más destacadas fue la de la presentadora Elianis Garrido.

Chayanne, que ha construido una sólida carrera como uno de los máximos exponentes de la música latina, confirmó su tour a través de sus redes sociales en la mañana del 23 de octubre con una foto en la que aparecen las fechas y los lugares a los que asistirá, pero también expresando su alegría de volver a los “lugares que lo hacen sentir como en casa”, noticia que fue bien recibida por la actriz y bailarina.

“No hay nada como volver a esos lugares que te hacen sentir como en casa. Eso eres para mí Latinoamérica. Vuelvo a ti con el corazón abierto con Bailemos Otra Vez Tour”, escribió Chayanne junto a la foto en la que salen las fechas de sus próximas presentaciones.

Estos serán los lugares en los que se presentará Chayanne - crédito @chayanne/IG

El intérprete de éxitos como Tiempo de vals y Torero ha sido una figura clave en el mundo musical durante décadas, y su regreso a Colombia en esta única fecha ha sido recibido como una oportunidad imperdible para sus seguidores.

Entre los cientos de comentarios y muestras de emoción que inundaron la publicación de Chayanne, resaltó el mensaje de Elianis Garrido, pues no dudó en manifestar su entusiasmo y planificar de inmediato su asistencia al concierto. La presentadora escribió en uno de los comentarios debajo de la publicación del artista:

“Tía, el mejor regalo para el día de madres. Vamos con Lulú el 3 de mayo en Bogotá”, dejando en claro que aprovechará la ocasión para disfrutar del show junto a dos familiares que son especiales en su vida.

El comentario de Garrido no solo muestra su emoción personal por asistir al concierto, sino también el valor sentimental que la fecha tiene, especialmente al coincidir con la temporada del Día de la Madre en Colombia. Por eso, Elianis dejó claro que planea compartir esta experiencia con su tía y una amiga cercana, Luz Nelly Zapata, que son las mujeres a las que mencionó en su reacción.

Así fue la reacción de Elianis Garrido al concierto de Chayanne en Bogotá - crédito @elianisgarrido/IG

Por su parte, la comunidad que admira y espera también ver en vivo al cantante no ha tardado en sumarse a la emoción de Garrido, dejando comentarios como “Nos vemos allá, Elianis, esto no me lo pierdo por nada del mundo” y “Yo también quiero ese regalo de madre, vamos a vivirlo juntas”, demostrando que el concierto en Bogotá promete ser un evento cargado de nostalgia, amor y, sobre todo, mucha música, pero también que la modelo y bailarina cuenta con varias personas que la quieren ver en persona.

Con este anuncio, queda claro que Chayanne sigue siendo una figura emblemática en el corazón de sus seguidores, quienes están listos para acompañarlo en esta nueva etapa de su carrera. Por el momento, se espera la confirmación de la fecha de inicio de venta de boletos, que seguramente generará una gran expectativa entre el público colombiano.

Concierto de Chayanne causa furor en famosos de Colombia - crédito Alicia Civita/EFE

Estas son las fechas confirmadas y los lugares que visitará Chayanne en su tour Bailemos Otra Vez, el cual se extenderá a lo largo de varios meses en América Latina:

20 de marzo: San Salvador, El Salvador.

22 de marzo: Ciudad de Guatemala, Guatemala.

27 de marzo: Tegucigalpa, Honduras.

29 de marzo: Managua, Nicaragua.

2 de abril: Ciudad de Panamá, Panamá.

3 de mayo: Bogotá, Colombia.

10 de julio: Quito, Ecuador.

12 de julio: Guayaquil, Ecuador.

17 de julio: Lima, Perú.

19 de julio: Arequipa, Perú.

20 de agosto: Santiago, Chile.

21 de agosto: Santiago, Chile.

23 de agosto: Santiago, Chile.