Exfiscal Barbosa continuó su andanada contra Gustavo Petro por impacto de cultivos ilícitos: “Ya no le cree ni su gabinete”

El cruce de mensajes entre el exfiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro cada vez es más tenso

En un duro mensaje en sus redes sociales, en el que arreció contra el presidente de la República, Gustavo Petro, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado cuestionó lo que denominó la “incoherencia” del Gobierno nacional, a raíz de la más reciente polémica que salpica al jefe de Estado: la de comprar la producción de la hoja de coca en la zona de El Plateado, en Argelia (Cauca), para así combatir a los grupos de narcotraficantes que impactan en la región.

En su perfil de X, Barbosa, que lideró el órgano de investigación judicial entre 2020 y 2024, expuso cómo mientras Petro dio como un hecho la propuesta de adquirir la cosecha de esta planta, que es la base del clorhidrato de cocaína, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lo contempló como una posibilidad que aún estaría lejos de cristalizarse, como se puede apreciar en sus declaraciones a los medios de comunicación, cuando le indagaron por este asunto.

“Increíble la incoherencia del gobierno. El sábado @petrogustavo dio la orden –ilegal por demás– de comprar la cosecha de coca del Cauca. Tan solo 48 horas después, @CristoBustos dice que eso es una mera propuesta y que apenas la van a evaluar. Luego le bota la pelota a otra funcionaria ¿A quién le creemos? Un reflejo más de la nula credibilidad de Petro. Ya no le creen ni en su gabinete”, denunció Barbosa en su perfil, en una publicación que causó fuertes críticas.

Este fue el mensaje con el que el exfiscal Francisco Barbosa cuestionó incoherencia de Gustavo Petro sobre compra de hoja de coca

¿Qué dijo Juan Fernando Cristo sobre la propuesta de Gustavo Petro?

Y es que al ser consultado sobre el tema, Cristo endilgó responsabilidades en Gloria Miranda Espitia, que es la titular de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, sin dar más detalles. “Apenas vamos a evaluar la propuesta, obviamente supongo que la directora de cultivos ilícitos de la presidencia tendrá la propuesta y seguramente será motivo de evaluación del Gobierno y vamos a estudiarla”, indicó el ministro del Interior sobre el particular.

Un tema que puso sobre la mesa el primer mandatario hace tres días, el viernes 18 de octubre, en la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario, y en paralelo con el duro informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc): en el que se indicó que la producción de clorhidrato de cocaína pura que llegó a 2.664 toneladas métricas, con aumento del 53% en comparación con 2022; y un 10% más de cultivos, para un total de 253.000 hectáreas.

"Nosotros en el Plateado (Cauca) vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca", aseguró Petro

“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos. Y si vamos a repetir con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”, afirmó el presidente, en dicho evento, lo que dio pie durante el fin de semana a una intensa discusión en cuanto a la conveniencia de esta estrategia; pese a que la misma ha sido objeto de críticas.

Pues además de Barbosa, senadores del corte de Humberto de la Calle Lombana, exjefe negociador del Gobierno con la guerrilla de las Farc, también dejaron ver su lado más pesimista acerca de esta idea. Mientras que otros, como el ya precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aprovecharon la oportunidad para desatar su ola de críticas contra el gobernante, al que le restan 22 meses de mandato, pues finalizará su periodo el 7 de agosto de 2026.

“Para tratar de ser, dijéramos, lo más objetivo posible, esa idea ha rondado desde antes: porque tiene una mirada que podría ser positiva, que elimina el comercio ilegal, que es el semillero de la violencia y delincuencia. Pero a mí me suena utópico”, señaló el congresista a W Radio. “Entran en un contrasentido con el Estado mismo, porque entonces en qué quedamos: o se persigue o se abre la puerta a una negociación”, advirtió, acto seguido, De la Calle, que también fue vicepresidente.