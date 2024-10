Quién es Venesti, el desconocido artista colombiano nacido en Guapi que le ganó a Wisin y a Maná en los premios Billboard

El colombiano no ocultó la emoción que le produjo llevarse a casa su primer Latin Billboard - crédito @venestimusic/IG

Venesti es un artista colombiano originario del municipio de Guapi, ubicado en el departamento del Cauca, cerca a la cuenca el río que lleva su mismo nombre y que desemboca en el Pacífico.

Desde los 11 años comenzó a sentir el llamado por la música, después de haberle escrito algunas cartas a su enamorada y descubrir al reguetonero Don Omar.

El 19 de marzo de 2024 conoció su primera nominación a los prestigiosos Latin American Music Awards, compitiendo en la categoría Nuevo artista del año. Meses más tarde, Faiber Stiven Caicedo Castro, nombre de pila del colombiano, se enteró de una nueva nominación, en esta oportunidad a los Premios Billboard de la Música Latina, donde contó con dos nominaciones: Canción Latin Pop del año y Canción Latin Rhythm del Año.

El colombiano sorprendió con el triunfo que obtuvo en los Latin Billboard 2024 - crédito @venestimusic/IG

El artista colombiano se encuentra en la lista de talentos emergentes de la escena musical en Latinoamérica, junto a otros nombres, entre los que destacan Peso Pluma, Yng Lvcas, Young Miko y Zhamira Zambrano.

En esta oportunidad, Venesti se destacó al formar parte de las nominaciones de los Latin Billboard con el sencillo No es normal que grabó junto a Nacho y el productor dominicano Maffio, consiguiendo llevarse el galardón en la categoría Canción Latin Pop del año por esta colaboración. El colombiano sobrepasó a artistas de la talla de Maná y Wisin, que competían en la misma posición de los premios.

El intérprete de Umaye ocupó la primera posición en la lista Latin Airplay de Billboard durante 10 semanas, convirtiéndolo así en uno de los nuevos talentos colombianos en posicionarse en los charts. A través de su cuenta de Instagram, el nacido en Guapi agradeció el apoyo que recibe de sus seguidores, que lo han llevado al lugar en el que se encuentra y del que se mostró muy emocionado al alcanzar otro logro en su carrera musical.

El cantante colombiano arrasó a dos grandes de la música como fueron Maná y Wisin - crédito @latinbillboards/IG

“Antes que nada, darle las gracias a papito Dios, por tanto, 🙏🏾 A todos los que apoyan mi música. LOS AMO 💜 Mi equipo de trabajo @apglobalmusic MI CASA 💜 Mi familia los amo, gracias por estar ahí siempre. Gracias a una ciudad como CALI que me acogió cundo con 14 años llegue en busca de mis sueños 🫶🏾. Gracias a todos #losqueselavivendesdecero. Este premio @latinbillboards es de todos ustedes 🫶🏾”, escribió en su cuenta de Instagram.

Destacó que con este logro, “se abre una puerta más para nuevos talentos en Colombia, sobre todo para los artistas del Pacífico”, describiéndola como una zona donde no existen muchas oportunidades de surgir. Aseguró que seguirá trabajando a todo lo que esté a su alcance para que reconocimientos como este sigan llegando a los nuevos talentos que tiene su región como el país en general.

La historia de ‘No es normal’ contada por Nacho

En entrevista con Telemundo, Nacho relató cómo se enteró de la existencia de la canción, que fue a través de una llamada del productor dominicano llamado Maffio. Según contó el venezolano, su colega le dijo que estaba en el estudio con Venesti y le veía un potencial para la música, pero que su mayor sueño era poder colaborar con el intérprete de Niña bonita.

“Le dije: casualmente ando por acá, voy al estudio … El muchacho me dice ‘qué bueno que tu, después de tanta trayectoria, Maffio te llama, te habla de una persona que tu no conoces y que quiere colaborar … En ese momento le dije que yo no esperaba nada a cambio, simplemente disfrutar y ver qué le puedo aportar, terminamos de grabar, nos encantó cómo quedó la canción y fíjate, la canción ahora está nominada”, puntualizó Nacho.

Agregó que era algo que no esperaba, pues simplemente fue a apoyar a un joven que apenas daba sus primeros pasos en la carrera musical.

Cómo ha sido su carrera en la música

El cantante emocionó a los presentadores de la Alfombra Roja con su discurso - crédito @latinbillboards/IG

De acuerdo con el artista, comenzó a trabajar en la música desde los 14 años trasladándose de su natal Guapi a Cali, donde logró estudiar lo que le apasionaba. Encontró una oportunidad con una agrupación de salsa hasta 2018, antes de encontrar su propio sonido a la edad de 22 años explorando en sus raíces africanas y del Pacífico, encontrando un punto medio en la fusión de lo caribeño.

En entrevista con Billboard, recordó haber trabajado en más de 20 canciones en su casa, antes de salir a tocar puertas y emprender rumbo hacia Medellín, donde la música tiene una fuerte presencia gracias al auge del género urbano. En el camino se encontró con personas que le brindaron su apoyo, pero como en toda historia, los lobos disfrazados con pieles de ovejas que llegaron incluso a estafarlo.

Después del azote que fue para muchos la pandemia, Venesti encontró apoyo en Pablo Casal, un magnate de la música que se enamoró de las melodías cargadas de afrocolombianidad y fue en 2023 que consiguió firmar su primer contrato con una disquera llamada AP Global Music. Aseguró que “gracias a él he perfeccionado mi música, porque se ha esforzado mucho en eso, hemos tenido una conexión muy chimba”.

Su más reciente colaboración fue la que realizó con Goyo y Slow Mike, exintegrantes de la agrupación ChoCQuibTown y que lleva por nombre Anestesia. Esta colaboración está marcada por una vibrante fusión de sonidos urbanos y Afrobeat, así como por los ritmos del Pacífico colombiano, de donde proviene esta tripleta musical promete cautivar a la audiencia con su energía y autenticidad.