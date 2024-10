Karen Lizarazo cuenta detalles del acoso que sufrió por parte de Poncho Zuleta: “La gente no hacía nada”

El famoso pódcast trató uno de los temas más controversiales - crédito Vos podés / TikTok

El sonado caso del caso del famoso cantante de música vallenata Poncho Zuleta sobre Karen Lizarazo volvió a resonar en las redes sociales, pues recientemente ella trató el tema en el pódcast Vos podés, en el que se desahogó sobre cómo se sintió en ese momento.

La joven artista dio a conocer que se quedó paralizada, pues no sabía cómo reaccionar ante las acciones que estaba llevando a cabo el cantante en la tarima y mucho menos ante la mirada de tantos asistentes, adicional al hecho que estaba siendo grabada.

La encargada de revivir este tema fue Tatiana Franko, por medio de su pódcast viral, en el que no solo busca dar a conocer la historia, sino que espera que este caso sea un ejemplo para que nadie vuelva a pasar por una situación similar.

“Que este episodio sirva como un llamado de atención para quienes somos espectadores de una situación similar. Si vemos a una mujer siendo víctima de acoso, por favor brindémosle ayuda. No nos hagamos los de la vista gorda”, declaró la titular del pódcast.

Y es que esta situación fue demasiado viral en su momento, así que las opiniones se desataron en redes sociales donde muchos culparon a Karen porque anteriormente aceptó bailar con él, que es una de las reacciones más repetitivas y rechazadas en la sociedad actual.

Así vivió Karen Lizarazo el momento

La periodista inició el relato de la siguiente manera: “Fuiste acosada por Poncho Zuleta, hubo una situación de acoso, además pública, en la que te sentiste también muy vulnerada y te viste y te pude ver y toda la gente que te sigue te vio así: te sentí indefensa te sentí en una posición incómoda”.

A esto, la joven respondió que todo ocurrió en Montería, durante el cumpleaños de un empresario, en el que se encontraban varias personalidades del vallenato y que antes de que ocurriera el viral suceso, ella bailó con el cantante y la “apretaba”, de acuerdo con su relato.

Incluso, aseguró que sus allegados le advirtieron que debía sentarse: “Ya no se está viendo como tan bien” y en ese momento el artista respondió: “El maestro Poncho le dice a Daniela: ‘Mañana sacan este bailado mío con Karen y sacan todo esto que estamos haciendo acá en las redes sociales y van a decir que yo soy un viejo verde’, dice él y yo le dije: ‘Maestro, ¿cómo se le ocurre, cuál viejo verde? Si estamos acá compartiendo como amigos’ y Dani dice: ‘Pero mejor sentémonos’”.

Aunque Karen Lizarazo se sentó, después se subió a la tarima el Churo Díaz, que la invitó a cantar y ella aceptó. “Eso se ve largo, no, eso se ve largo, pero para mí eso pasó en un segundo. Yo estaba en la tarima y yo no sabía qué hacer; estaba tratando de que entráramos en razón, los dos y dijéramos: ‘Ay, no y un abrazo y vamos’ o que eso pasara y siguiéramos cantando y nada más”, declaró la artista, que quedó en shock por lo sucedido.

En videos quedó registrado el momento en que el cantante agarra fuertemente a la joven artista e intenta besarla en varias ocasiones.

Asimismo agregó que tampoco sabía que estaban grabando e intentó excusar al famoso “Él, de pronto, en medio de sus tragos hasta pensó que no estaba pasando nada (...). En ese momento todo el mundo dejó tomar, después bailar, todo el mundo quedó como mirando como que: ‘Uy, se puso pesado’, o sea la gente sintió un ambiente pesado, pero la gente no hacía nada”, declaró la joven.

Además agregó que intentó resolver la situación con humor, pero no entendía lo que estaba pasando: “Yo voy a hacer lo que cualquier persona haría, porque yo no quiero un problema más grande para mi vida y a mí nunca me ha pasado esto”. La entrevistadora afirmó que había actuado con miedo a lo que ella respondió “Demasiado, claro, cuando yo me volteo y le digo al maestro que me de un picó porque de pronto eso era lo que el maestro quería”, declaró.

Finalmente, agregó que se sentía “apenada” con las mujeres que habían pasado por esta situación, porque “no salí a hablar como debía hablar, tal vez o a decirle a todas: ‘Esto es lo que hay que hacer...’ o algo así. Solamente que yo me llene tanto de miedo y que todavía yo creo que lo tengo y me da pena a veces aconsejar y decir actúen”.