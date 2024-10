Extranjero se sobrepasó con cajera en bar ubicado en El Poblado, Medellín

Crecen las denuncias de acoso en Medellín, por cuenta de ciudadanos extranjeros - crédito Redes Sociales

Medellín continúa siendo una de las ciudades preferidas por los extranjeros como primer destino para conocer en el país. Sin embargo, en esta oportunidad es centro de la polémica debido a la denuncia que hizo una cajera y que se dio a conocer el 18 de octubre en el reconocido sector de El Poblado.

De acuerdo con las autoridades, un ciudadano de nacionalidad francesa causó molestias que, en estado de alicoramiento, propició tocamientos en contra de una mujer que trabaja en un bar del exclusivo sector de la capital antioqueña. Asimismo, el informe indicó que se le vio caminando por las calles sosteniendo dos botellas de cerveza en sus manos.

Medellín es ahora reconocida a nivel mundial por su transformación en las últimas décadas y su alta calidad de vida - crédito TripAdvisor

Pero este hecho no fue lo único que despertó molestia entre quienes se movilizaban por el sector, pues también comenzó a hacer comentarios obscenos en contra de mujeres que transitaban por la zona. Las personas al verse acosadas por el francés decidieron llamar a las autoridades para que los retiraran del lugar; sin embargo, regresó en horas de la tarde a seguir acosando mujeres.

Fue en ese momento en el que decidió ingresar a un bar y dentro del lugar intentó besar a la cajera que atendía el local, una mujer de 28 años que también mencionó que el hombre le tocó los senos. De inmediato, la trabajadora se comunicó con las autoridades y lo llevaron preso con los cargos de injuria por vía de hecho, quedando a disposición de la Fiscalía.

Este nuevo hecho de acoso se suma a los casos registrados en lo corrido del año en el Valle de Aburrá, como el que ocurrió en septiembre de 2024 cuando un hombre fue señalado de masturbarse en un bus junto a una mujer. La joven expuso el caso, en el que mencionó que no sabía cómo reaccionar al momento en que se desarrollaron los actos obscenos en el transporte público.

La capital de Antioquia ha presentado en 2024 una reducción en la tasa de diferentes crímenes - créditos Shutterstock

“Me subí a un bus, venía para la universidad. Me puse un short porque hace demasiado calor. Y se sienta al lado y yo pensé que estaba durmiendo. Cuando al rato me pongo a verlo y el h@*51@ se estaba masturbando al lado mío, mirándome las piernas. Y yo no le puse atención porque trato de ignorar todo lo que pasa”, expuso la joven en un video de redes sociales.

Alerta por los casos de acoso sexual en la capital de Antioquia

La creciente ola de casos de acoso sexual en Medellín despierta preocupación, pues, de acuerdo con el Sivigila, Sistema de Salud Pública, en lo corrido del año se han presentado 392 actos de abuso a mujeres; sin embargo, las autoridades consideran que hay un subregistro elevado como consecuencia de la normalización de este delito o los que no se reportan por miedo de las víctimas a denunciar a sus atacantes.

Ciudadano extranjero en El Poblado acosó a una mujer dentro de un bar - crédito Layer Culture

Sumado a esto, entre enero y marzo de 2024 hubo 19 denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación por el mismo delito. También se registraron 100 casos de violencia interpersonal en contra de las mujeres y otros cuatro más de violencia de pareja que ocurrieron en servicios de transporte particular.

De acuerdo con la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina “sabemos que hay un subregistro muy grande, porque muchas veces nos sentemos acosados y simplemente huimos o simplemente decimos, ay, no, pues eso es normal y normalizamos las conductas de acoso y también lo que quiere esta estrategia es hablarlas hacer denuncias también frente a quienes las hacen, porque eso también es una sanción social y eso hace que vayamos transformando la cultura”, dijo la funcionaria.