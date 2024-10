Petro aseguró que el Gobierno empezará a comprar las cosechas de coca a campesinos de El Plateado, Cauca

Petro señaló la falta de acceso a crédito en zonas pobres y excluidas como un obstáculo para la transición hacia actividades legales - crédito Presidencia/Andina

En medio de la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá, el presidente Gustavo Petro sorprendió con el anuncio de que el Gobierno comenzará a comprar las cosechas de coca a los campesinos de El Plateado, en el departamento del Cauca.

Esta medida busca apoyar a los agricultores mientras se desarrollan alternativas de economía lícita en la región, conocida por su dependencia en el cultivo de la hoja de coca.

“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos pues no cambiamos”, afirmó el presidente Petro en su intervención.

“Nosotros en el Plateado (Cauca) vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca", aseguró Petro - crédito X

El Plateado, ubicado en la zona del Micay, ha sido escenario de conflictos entre fuerzas del Estado y grupos armados debido a su rol en la producción de coca, lo que ha dificultado el desarrollo de actividades económicas legales.

La clave para la transición a economías lícitas, según Petro

El mandatario subrayó la importancia de una nueva estrategia en el manejo de este tipo de cultivos, destacando que la compra estatal es solo una medida temporal, hasta que aparezcan alternativas económicas viables para los campesinos. “Al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micaí. Crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia”, destacó.

Para Petro, la implementación de créditos solidarios en estas áreas rurales permitirá que los pequeños agricultores puedan financiar proyectos productivos alternativos que no estén ligados al narcotráfico. Sin embargo, reconoció que el cambio será gradual y que el apoyo estatal, en este caso a través de la compra de coca, será necesario mientras se desarrollan las condiciones para una economía legal.

Petro subrayó la necesidad de implementar créditos en las zonas rurales más pobres y excluidas de Colombia, como el Micaí - crédito EFE

“En esas zonas no llega el crédito a los campesinos porque a los pobres no les llega el crédito. Y resulta que la pobreza también, por segregación territorial de las peores del mundo”, añadió Petro.

Cultivos de coca en Colombia aumentaron un 10% en 2023

Un informe publicado el 18 de octubre por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló que Colombia registró un total de 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, lo que supone un incremento del 10% en comparación con el 2022.

Este crecimiento también ha venido acompañado de un aumento considerable en la producción de clorhidrato de cocaína pura, que alcanzó las 2.664 toneladas métricas, lo que representa un aumento del 53% en 2023 con respecto al año anterior.

La producción de clorhidrato de cocaína pura llegó a 2.664 toneladas métricas en 2023 - crédito Unodc

Aunque el 89,5% de los cultivos de coca sigue concentrado en los mismos territorios que han sido afectados durante la última década, la Unodc advierte que la brecha entre las zonas de concentración y las de desconcentración se está ampliando, lo que complica aún más los esfuerzos de las autoridades para eliminar estos cultivos.

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es que, aproximadamente el 48% de las áreas de cultivo de coca están ubicadas en zonas de manejo especial, como parques nacionales y resguardos indígenas. Además, según la Unodc, la expansión de los cultivos de coca ha contribuido a diversificar las actividades criminales, manteniendo alta la incidencia del crimen transnacional en el comercio de cocaína.

“Esto genera cambios estructurales en las relaciones de poder, lo que conduce a una alta disponibilidad de financiación y especialización productiva en áreas estratégicas”, señala el reporte, añadiendo que casi 10.500 ha de coca se encuentran a menos de 42 kilómetros de un centro metropolitano de mercado.

La diversificación de la oferta criminal se facilita por la expansión de los cultivos de coca, lo que también afecta la dinámica del crimen transnacional - crédito Luisa González/REUTERS

“La relación entre la coca y los centros poblados más cercanos es importante no solo por la dependencia de las economías lícitas de los recursos generados por las ilícitas, sino por la diversificación de los bienes y servicios a los que se puede acceder con estos recursos ilícitos”, enfatiza el reporte.

Dentro de los centros metropolitanos identificados por las Naciones Unidas, están 12 principales ciudades: Medellín, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Popayán, Santa Marta, Ibagué, Santiago de Cali, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá. Según el informe, Popayán fue el centro metropolitano más cercano para el 53% de la coca cultivada en el país.