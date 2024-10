Padre de Sofía Delgado aseguró que habló con la esposa del asesino: “Nunca decía nada”

El papá de Sofía Delgado reveló haber hablado con Evelyn Rodas mientras estaban en la búsqueda de la menor - crédito X

Sofía Delgado, una niña de 12 años del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, fue víctima de un crimen que ha conmocionado a todo el país. Brayan Campo, un vecino del sector, es el asesino de la menor y él mismo reveló que dejó el cuerpo de la pequeña en un cañaduzal después de más de 20 días de que estuvieran buscándola.

El padre de Sofía Cristian Delgado compartió en una entrevista con la emisora W Radio que mientras que ellos desesperadamente querían saber del paradero de su hija, le preguntaron a Evelyn Julieth Rodas, esposa de Brayan Campo y vecina del barrio, acerca de la menor: “Nosotros a ella le preguntamos si sabía algo de la niña y nunca decía nada, que no sabía nada, que no la había visto. Sinceramente aterrados cuando dijeron que era de aquí de la comunidad”, expresó Delgado y añadió que no conocáa a Evelyn porque era nueva en el sector: “Siempre veníamos acá a donde mi hermana y la veíamos en el local [a la pareja] pero, de conocerla, no se conocían, ellos eran nuevos”.

Delgado también mencionó en Caracol Radio que, inicialmente, se pensó que Sofía había sido raptada cuando fue a comprar un champú en el negocio de Campo, pero luego aclaró que la niña salió de la casa de sus abuelos para recoger el producto en su propia casa: “Ella salió de la casa de mis padres a la casa de nosotros a recoger el champú, porque días antes había bañado a la perra de ella, entonces ella le dijo que quería ir por el champú. Desafortunadamente decide salir sola y sucede lo que pasó”, añadió el padre de la menor asesinada a la emisora.

El caso ha generado una fuerte reacción en todo el país, que se ha unido en torno a la familia en busca de justicia. El padre de la víctima expresó su sorpresa y dolor, afirmando que nunca tuvieron problemas con nadie en el vecindario: “Realmente sorprendidos, aquí no tenemos enemigos, nunca tuvimos problemas con nadie”.

A pesar de esta tragedia, mantiene una actitud de tranquilidad y espiritualidad, mientras pide justicia para su hija y para todos los niños que viven con miedo a ser víctimas de violencia: “Personas así no merecen estar en libertad, quienes le hagan daño a los niños. Hay demasiados niños que están al temor de alguna cosa que les pueda pasar”.

Brayan Campo, asesino de Sofía Delgado, fue detenido después de llevar a las autoridades al lugar donde se encontraba el cuerpo de la pequeña de 12 años. Ahora enfrenta cargos que podrían mantenerlo en prisión por varios años, aunque muchos usuarios en las redes sociales piden que esté de por vida encerrado en un centro penitenciario. Además, otro agravante a su pena es que se conoció el testimonio de otra niña que habría sido objeto de un intento de rapto por parte de Campo: “Tengo entendido que la niña que intentaron raptar primero había puesto un denuncio en la estación de Policía de aquí”, dijo Cristian Delgado, en sus declaraciones para el medio citado.

Además Cristian, visiblemente afectado por el cruel asesinato de la pequeña de 12 años, recordó en una rueda de prensa a Sofía Delgado como una niña amorosa, dedicada a sus estudios y querida por su comunidad: “Era una niña muy dulce, de su casa, amante a su estudio, a los animales, una niña muy amiguera, muy cariñosa y querida por las personas del sector”, comentó Delgado.

El caso de Sofía Delgado mostró una realidad importante para que las autoridades puedan tomar medidas más efectivas para proteger a los niños de la violencia y garantizar su seguridad en todos los entornos. La comunidad y la familia continúan exigiendo que se haga justicia y que se tomen acciones para prevenir que tragedias como esta se repitan.