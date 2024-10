Gonzalo “el Pela” Romero está en Colombia con su gira “Amores de mierda”: así serán sus presentaciones

El escritor argentino vuelve a Colombia con su stand Up "Basta de amores de Mierda" - crédito cortesía

Se imagina convertir sus fracasadas y dolorosas historias de amor en una saga de libros que es exitosa a nivel internacional, esto le sucedió al escritor argentino Gonzalo el Pela Romero. El compositor, músico, biógrafo, orador y padre habló con Infobae Colombia acerca de sus dos presentaciones en el país con su stand up Basta de amores de Mierda, las cuales serán en Bogotá el sábado 19 de octubre y 20 octubre en Medellín.

Gonzalo comenzó a escribir sobre sus decepciones en el amor después de que vivió una llamada “relación tóxica”, pero el escritor utilizó Facebook como catarsis de lo que le pasó y debido al apoyo masivo que recibió en la red social se lanzó al mundo literario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Gonzalo Romero reveló cómo una "relación tóxica" catapultó su carrera literaria - crédito cortesía

“Empecé a escribir de esto por desesperación, lamentablemente porque me estaba tocando a mí, porque estaba en la relación más tóxica de mi vida y me dejó creo que el dolor más grande de todos; sin embargo me dejó una carrera de escritor y nunca pensé que algo tan negativo podría llegar a sacar algo positivo, en ese momento era padre soltero de Agustina y Enzo (...) Dije: ‘wow acá hay algo que se puede hacer’. Decidí dejar mi mejor empleo en relación de dependencia, mis padres casi me acuchillan porque no podían creer lo que estaba haciendo, y decidí emprender en esta carrera solo, fui a buscar al que ahora es mi manager, me abrió la puerta y terminamos haciendo una carrera que, la verdad, por ahora no para de crecer”, expresó el orador y escritor.

Así es el stand Up de Gonzalo “el Pela” Romero: “Basta de amores de Mierda”

El argentino se presentará en Bogotá el sábado 19 de octubre en Lula Shots y en Medellín el 20 de octubre en el Pequeño Teatro con su stand up Basta de amores de mierda, que es una saga de libros que se han vendido más de 300 mil ejemplares en Argentina, México, Uruguay, Chile y España.

En sus presentaciones interactivas, que tienen una duración de alrededor de una hora y media, responde más 60 preguntas sobre las relaciones con humor: “Llegué a Colombia pensando que la mujer colombiana iba a tener vergüenza de hablar y exponerse porque la charla es 100% interactiva, yo traje 6 capturas de pantalla de casos reales y uno es de Colombia y sé que la persona va a estar presente con su expareja, que ella no lo sabe, con su pareja nueva un par de mesas atrás, así que hice esta charla un poco más interactiva que la del año pasado, por eso si la gente vino el año pasado a ver la charla, puede volver tranquilamente se van a encontrar con otra, lo que espero es el mismo nivel de respuesta y de interacción que tuvo Colombia el año pasado porque fue sin duda creo que el público que más participó y no me da vergüenza decirlo, he estado en Chile, en Paraguay, en España, en México, en Miami, pero el colombiano fue el que más participó. Son muy berracas las colombianas, así que hay que tratarlas con respeto porque no las quiero tener de enemigas”, explicó el argentino.

El éxito de la saga de libros de desamor llevó a Gonzalo Romero a los escenarios de Bogotá y Medellín - crédito cortesía

Cuáles son las características para identificar a una persona “toxica”, según Gonzalo “el Pela” Romero

“Son varias porque hay muchísimas maneras de ser tóxico, pero una persona que se muestra inalcanzable donde hagas lo que hagas y es el 100 de voz, si hiciste 10 cosas bien y una mal se va a fijar siempre la que hiciste mal”.

“Te va a hacer sentir permanentemente que hagas lo que hagas nunca va a estar conforme”.

“Es una persona que va a intentar alejarte de todos tus vínculos, de las actividades, de los hobbies que tengas”.

“Te va a hacer creer que le encanta como eres cuando te conoce y cuando cree que eres de su propiedad todo eso que le gustaba de vos de golpe, es el mismo motivo por el cual te quiere abandonar (...) todo lo que le gustaba de vos ahora es el defecto, es como que se enamoran de una persona y en cuanto la enamora no la idealizan y la quieren cambiar”.

Más de 300 mil ejemplares de sus textos se vendieron en diferentes países de habla hispana - crédito @elpelaromerook/Instagram

Para amar a otra persona, se necesita autoestima

El autoestima juega un papel importante en las relaciones personales, incluyendo el amor hacia otra persona, así lo explica Gonzalo el Pela Romero: “Soy un convencido de que no se puede salir a buscar los mutuo o si no existe lo propio porque no sería amar al otro, sería buscar en el otro lo que yo creo que me falta. Las relaciones actuales son relaciones lamentablemente que sean mucho por carencia y gran culpa de todo este de toda esta liquidez de los vínculos tienen que ver con el abuso de redes sociales, qué compromiso puede tener con vos una persona (...) habiendo tanta oferta, es muy poco probable que una persona realmente busque compromiso”.

Gonzalo el Pela Romero estaría pensando en escribir sobre el amor

Después de escribir una saga de historias sobre el desamor, Gonzalo por fin encontró “el amor de su vida”, se trata de su prometida Barby Anabela Gauna, una mujer que se robó el corazón del escritor y le dio la oportunidad de convertirse en padre por tercera vez: “Este séptimo libro me costó casi un año y medio escribirlo porque no encuentro dolor, ya le pegué a todas mis ex, como que a todas las que me trataron mal ya le repartí parejo, entonces ahora que todo es color de rosa, que tengo una persona que no solo me tolera, sino que me apoya todo el tiempo, me alienta a que siga mi sueño y es difícil para ella también quedarse en casa criando a nuestro hijo mientras yo estoy viajando, es una persona que respeta mucho mi profesión sobre todo es una persona que no es tóxica sabiendo que el 95% de mis seguidores son mujeres, yo no quisiera ser un pelo de ella porque yo no lo soportaría, pero honestamente creo que es el vínculo más lindo es la relación más linda que tuve en mi vida, por eso la cuido tanto para que no se termine. Siempre le digo que si nos tratamos como al principio no va a tener final y es complicado reinventarse en el amor”.

Saga de libros de Gonzalo "el Pela" Romero - crédito cortesía