Brayan Campo fue enviado a la cárcel por el feminicidio de Sofía Delgado, luego de aceptar cargos en su contra

Brayan Campo fue imputado con cargos por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio - crédito Pixabay y @XaviGuty94/X

Tras el hallazgo del cuerpo de la niña de 12 años Sofía Delgado, Brayan Snaither Campo Pillimué, el hombre de 32 años que confesó haber secuestrado y asesinado a la menor de edad en Candelaria (Valle del Cauca), fue presentado ante un juez de control de garantías. En la audiencia de imputación de cargos fue señalado como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado; y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

Luego de aceptar los cargos, el juez decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que implica que tendrá que permanecer privado de la libertad mientras se adelanta el proceso penal en su contra y se define su situación jurídica. El señalado agresor confesó el crimen ante las autoridades al momento de su captura y reveló información que permitió encontrar el cuerpo de la víctima, que fue desmembrado y enterrado en un cañaduzal.

“Se ordenaron diligencias de registro y allanamiento al establecimiento de comercio y a la vivienda de Campo Pillimué. Allí fueron encontradas evidencias que lo vincularían al crimen. En ese sentido, fue capturado el pasado 16 de octubre por unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali”, informó la Fiscalía General de la Nación.

Brayan Campo engañó a la niña de 12 años para inducirla a entrar en el local en el que trabajaba, donde la encerró y asesinó - crédito X

¿Cómo ocurrió el secuestro y asesinato de Sofía Delgado?

De acuerdo con las indagaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, y según los testimonios de los padres de la víctima, Sofía salió de la casa de sus abuelos el 29 de septiembre con el objetivo de recoger un champú para su mascota, que estaba en la casa de sus papás. En su recorrido, el procesado la interceptó y la indujo a ir a su tienda de artículos para animales, con la promesa de que le regalaría un collar.

Al llevar a la niña al negocio, bajó la reja y la golpeó en la cabeza, causándole la muerte. Horas después, ocultó el cuerpo en costales y lo llevó en una moto hasta unos cañadulzales ubicados en la vía que conduce de Candelaria a Florida (Valle del Cauca). Apenas unos minutos antes de raptar y asesinar a la menor de edad, Campo Pillimué intentó secuestrar a otra niña que también tiene 12 años. Sin embargo, ella logró escapar.

El coronel Carlos Oviedo indicó que, en medio de las pesquisas y las labores de allanamiento y registro que se hicieron en el establecimiento de comercio donde trabajaba el sujeto y, encontraron fluidos biológicos que corresponden a la niña. El cotejo que se realizó para verificar que pertenecieran a ella arrojó un resultado de 99,9% de coincidencia con su madre: Lady Zúñiga.

Sofía Delgado desapareció el 29 de septiembre de 2024, cuando salió a recoger un champú para una mascota - crédito Redes sociales/X

“El cuerpo de la víctima fue encontrado por expertos forenses. El Instituto Nacional de Medicina Legal estableció la plena identidad y señaló que habría sido incinerado en el punto donde fue hallado”, añadió la Fiscalía.

El pronunciamiento de la madre de Sofía Delgado: “Ella solo iba por un champú”

Lady Zúñiga, la mamá de la víctima, expresó su dolor ante los medios de comunicación, luego de enterarse del hallazgo del cuerpo de su hija. Entre lágrimas, y acompañada da autoridades locales, aseguró que buscará la manera de impedir que otros menores de edad sean agredidos.

“Seguiré el legado para lo que estamos viviendo como familia, no le toque a más familias ni a más niños inocentes como mi niña. Ella solo iba por un champú para bañar la perrita, pero estamos rodeados de gente mala, de gente con máscaras, que no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón y siempre piensan en hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto. Nunca en la vida me llegué a imaginar esto”, expresó la mujer.

La niña de 12 años fue hallada sin vida en la mañana del jueves 17 de octubre de 2024 - crédito redes sociales