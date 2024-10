Wilson Arias advirtió sobre posible plan para matar a Gustavo Petro: “Se desencadenan monstruos”

El senador Wilson Arias aseguró que existen posibilidades de que quieran matar al presidente Gustavo Petro - crédito Camila Díaz/Colprensa y Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presunto golpe de Estado que se estaría gestando en contra del presidente Gustavo Petro y la posibilidad de que sea asesinado, preocupan a algunos congresistas afines a su gobierno, mientras que otros políticos creen que el primer mandatario está viendo riesgos donde no los hay y buscando desviar la atención de la opinión pública. Sin embargo, los temas siguen estando en la agenda.

El senador del pacto Histórico Wilson Arias abordó el tema en un discurso que dio en el Encuentro Nacional de Juntas Directivas 2024, llevado a cabo el 17 de octubre de 2024 por el sindicato de empleados públicos del Sena. Allí, mostró su preocupación por la integridad y la vida del jefe de Estado y advirtió que, si el presidente llega a ser asesinado, el país viviría una gran crisis.

“Cuando la Embajada de Estados Unidos llama a Gustavo Petro a decirle: No se aparezca a ese acto que le van a dar plomo... que no, que no hay intención de matar a Petro. No, compañeros, lo que está pasando en Colombia es que se están desatando fuerzas, pero yo creo, lo digo casi que con el corazón en la mano para que no ocurra (...), si llegan a matar a Petro, se desencadenan monstruos en este país”, explicó el congresista en el evento.

Asimismo, se refirió a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la presunta violación de topes de financiación de la campaña de Gustavo Petro que lo llevó a la Presidencia. Celebró el hecho de que varias personas protestaran frente a la sede del órgano administrativo, mostrando su rechazo frente a la decisión de formular cargos contra el primer mandatario.

“Lo que ustedes acaban de hacer esta semana es notificar a este país de que el pueblo se puede levantar a defender a su gobierno, compañeros. Una marcha inesperada, el día menos esperado y ustedes se plantan frente al Consejo Nacional Electoral”, expresó.

De inmediato, fue interrumpido por los asistentes, que entonaron una arenga para demostrar su respaldo hacia el presidente. “Petro, amigo, el pueblo está contigo”, dijeron.

Gustavo Petro advirtió en septiembre de 2024 que existe un plan para matarlo, que involucraría el uso de artefactos explosivos. Incluso, afirmó que las personas que estarían detrás del acto criminal tienen conocimiento de sus rutinas.

“Ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre, y se los voy a decir: con el billete que ponen compraron dos volquetas (...) y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos, y con información interna de mis rutinas, hacer volar la volqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte”, aseveró el primer mandatario en la Asamblea Popular que se llevó a cabo en la Universidad Nacional.

La polémica investigación del Consejo Nacional Electoral

De acuerdo con el Consejo de Estado, el CNE es competente para investigar la presunta violación de topes en la campaña de Gustavo Petro y de imponer sanciones administrativas en caso de que se compruebe su responsabilidad. Esto, no afecta las competencias de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que investiga directamente al presidente de la República.

Sin embargo, Petro no está de acuerdo con el concepto emitido por el Consejo de Estado y, por ende, tampoco con la apertura de una investigación formal por parte del CNE y la formulación de pliego de cargos en su contra. Desde su perspectiva, el órgano en cuestión está vulnerando su fuero presidencial porque, al ser de carácter administrativo, no puede investigarlo.

Por eso, advirtió que están buscando sacarlo del poder: “Ha comenzado el golpe de Estado”, afirmó.

