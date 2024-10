Invima anunció el cierre de 13 plantas de leche por posible adulteración del producto: “El lactosuero tiene mucha menos proteína y muchas menos propiedades nutricionales”

Técnicas avanzadas permiten a la entidad identificar adulteración en plantas procesadoras - crédito Invima y redes sociales/X

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) implementó medidas sanitarias en 13 plantas procesadoras de leche en Colombia, tras detectar adulteración con lactosuero en sus productos.

La entidad ordenó el retiro de 65.000 litros de leche del mercado, como parte de un esfuerzo por erradicar prácticas que engañan al consumidor, según informó el mismo instituto a través de un comunicado de prensa.

El lactosuero, aunque es un producto alimenticio seguro y con valor nutricional, no debe ser añadido a la leche comercializada bajo el nombre de “leche”, ya que esto reduce su contenido nutricional, según la institución. De hecho, informaron que la adición de lactosuero disminuye la cantidad de proteínas y otras propiedades nutricionales esenciales de la leche pura, como explicó Francisco Rossi, director general de Invima.

Director del Invima se refirió a las 13 plantas lecheras que están usando lactosuero - crédito redes sociales/X

“El Invima, cumpliendo su función sanitaria —que no es cosa distinta que proteger la salud de los consumidores— ha desarrollado una serie de acciones desde hace varios años. La primera fue desarrollar una técnica que le permite establecer si hay adulteración de la leche con lactosuero, lo que no constituye un problema que signifique afectación a la salud per se, lo que significa es que esta adulteración reduce el contenido nutricional de la leche. El lactosuero tiene mucha menos proteína y muchas menos propiedades nutricionales con respecto a la leche pura, la leche entera”, dijo Rossi en una intervención.

Desde la implementación de las técnicas, el Invima ha logrado inspeccionar más de 100 plantas procesadoras en el país. Sin embargo, la novedad es que en octubre de 2024 identificó problemas de contaminación en 13 de ellas. Las medidas sanitarias aplicadas, en consecuencia, incluyen la suspensión temporal de la producción hasta que se resuelvan las causas de la adulteración.

La Dirección de Alimentos y Bebidas, en colaboración con la Dirección de Operaciones Sanitarias de Invima, tomó muestras de leche entera ultra alta temperatura (UAT) encontró que estas plantas no cumplen con los requisitos reglamentarios en cuanto al contenido de lactosuero. Las medidas se han aplicado específicamente a las áreas productivas donde se elabora leche líquida entera UAT – UHT.

El fin de las sanciones es "erradicar las prácticas de adulteración de leche mezclada con lactosuero" - crédito Invima

Aunque el Invima no expuso las 13 empresas lácteas, informaron que esperan que las acciones correctivas sirvan para proteger la salud de los consumidores y asegurar que paguen por productos que cumplen con los estándares de calidad. Además, estas medidas también buscan proteger a los productores de leche, quienes podrían verse afectados por la disminución en la compra de leche pura debido a la adulteración con lactosuero.

La entidad continuará trabajando en conjunto con otras autoridades sanitarias, como el ICA y el Ministerio de Agricultura, para garantizar la calidad de los productos lácteos en el país.

Controversia por marcas que rinden la leche: Invima había revelado tres marcas que no usan lactosuero

En Colombia, una controversia surgió en septiembre del 2024 en torno a la industria láctea debido a denuncias sobre el uso de lactosuero en la producción de leche, que incluso significó la presentación de demandas legales por parte de consumidores.

De hecho, en respuesta a esas acciones, el abogado Fabio Humar que interpuso una denuncia por injuria y calumnia en representación de las empresas Sabanalac S.A. y Lactalis Colombia S.A.S. (Parmalat Colombia), tras la difusión de un video en redes sociales que acusa a varias marcas de engañar a los consumidores.

En 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación a cuatro empresas por presuntamente rendir la leche con lactosuero - crédito SIC/página web

El conflicto comenzó a principios de septiembre, cuando en redes sociales se empezó a compartir información sobre marcas que supuestamente no utilizan lactosuero en sus productos. Este ingrediente, derivado de la leche, se emplea para aumentar el volumen del producto y evitar el pago del IVA del 19% que se aplica a los derivados lácteos.

La publicación, realizada por el perfil de Instagram SiReclamo, aseguró que solo tres marcas, Alpina, Colanta y Alquería, garantizan productos libres de lactosuero, según pruebas de laboratorio realizadas por las autoridades competentes como el Invima.

El uso de lactosuero en la leche es un tema delicado, ya que para los consumidores es casi imposible detectar su presencia en el producto final. Sin embargo, las marcas mencionadas han sido destacadas por su compromiso con la calidad y el bienestar del consumidor, según el contenido compartido en redes.

La controversia ha alcanzado tal magnitud que ha llegado hasta la Fiscalía General de la Nación, donde se están evaluando las acusaciones y las pruebas presentadas.