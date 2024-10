Ciclista se graba invadiendo carril de TransMilenio, casi causa una tragedia: estas serían las sanciones

En el material audiovisual se logra captar, que un articulado que estaba prestando el servicio a los pasajeros de la capital pasa muy cerca del ciclista - crédito @ColombiaOscura_ / X

Una de las problemáticas en crecimiento en Bogotá actualmente, es la invasión de carriles de TransMilenio por parte de los usuarios de bicicleta, en la que ponen en riesgo sus vidas y generan graves accidentes en las vías.

De acuerdo con TransMilenio, el mayor flujo de biciusuarios en los carriles exclusivos de los articulados se produce en las horas de la mañana, justamente cuando estudiantes van de camino a sus universidades o trabajadores transitan hacia el lugar donde laboran.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A través de redes sociales, el jueves 17 de octubre de 2024, se hizo viral un video de un ciclista que se graba transitando por el carril exclusivo de TransMilenio.

En el material audiovisual se logra captar que un articulado que estaba prestando el servicio a los pasajeros de la capital pasa muy cerca del ciclista, por lo que, además de la velocidad que llevaba el vehículo de transporte público, el poco espacio entre el TransMilenio y el límite de la vía, lo desestabiliza, con riesgo de provocar un grave accidente. Aun así, el ciclista siguió su camino sin importarle lo que sucedió.

De acuerdo con TransMilenio, el mayor flujo de biciusuarios en los carriles exclusivos de los articulados se produce en las horas de la mañana - crédito @transmilenio/Instagram

Los internautas no dejaron de lado los comentarios sobre conciencia y respeto por la vida, además de manifestar su disgusto por la imprudencia de este ciudadano: “Hay que ser muy ahuevado para publicar un video, en el que va en un carril no apto para ciclistas”, “El irresponsable es el ciclista imprudente. El bus va por su calzada preferencial y ocupando uno de los dos carriles, esa vía no está ni construida ni adaptada para compartir con nadie”, “El ciclista no aprecia su vida, no respeta las normas ni a otros, exponiendo al conductor a problemas”, “Como raro, los ciclistas hacen lo que les da la gana. Se volvieron un karma para la movilidad y seguridad en las vías de Colombia”.

Esto dice la ley de tránsito respecto a la invasión de carriles de TransMilenio

Si los ciclistas usan el carril exclusivo de TransMilenio pueden ser objeto de comparendo de categoría A, es decir, que para 2024, la sanción económica puede llegar a ser equivalente a los cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), por un valor de 173.000 pesos; para evitar que esto pase, el distrito ha implementado y fortalecido los corredores para que hagan uso de ellos sin exponer la vida.

Igualmente, los ciclistas que circulen en zonas restringidas, o no respeten las señales de tránsito, pueden ser multados.

Según el artículo 95 de la Ley 1811 de 2016, los conductores que transiten en grupo deberán ocupar un carril y nunca podrán utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo - crédito Colprensa

El artículo 95 de la Ley 1811 de 2016 establece que las bicicletas y triciclos deben sujetarse a las siguientes normas específicas:

Debe transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del Código Nacional de Tránsito. Los conductores que transiten en grupo deberán ocupar un carril y nunca podrán utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos en el entorno vial. No podrán llevar acompañante, excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente para él, no transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que impida un tránsito seguro. Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja.

Complementando lo anterior el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito indica que los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.

Cabe destacar que, la alcaldía implementó el Manual del Buen Ciclista debido a la intolerancia y las normas no acatadas por muchos de los usuarios, comportamiento que genera graves accidentes de tránsito en el año.