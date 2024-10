El cantante Blessd habría regresado con la influenciadora ‘La Suprema’: fueron captados juntos

El reguetonero habría regresado con la influencer - crédito @_lasupremaaa - @blessd/Instagram

El reguetonero paisa Stiven Mesa Londoño, conocido por su nombre artístico Blessd, habría regresado con la creadora de contenido La Suprema, cuyo nombre real es Nicole Johanna Rivera. La pareja fue captada en medio de una grabación de un video musical del artista urbano.

El cantante y la influencer son tendencia en la red social TikTok, luego de que varios usuarios publicaran una serie de videos de ambos. La pareja estaría en medio de un rodaje, en el que, en uno de los clips, se observa a Blessd sentado mientras lo maquillan, y a La Suprema al lado de él. En otro video, se puede ver a ambos tomados de la mano mientras suben unas escaleras.

Esta serie de imágenes generó una ola de especulaciones, y una de las más comentadas es que Stiven y Nicole habrían retomado su relación. Esto concuerda con rumores de que la influencer y el futbolista Richard Ríos habrían terminado, ya que este fue visto con su expareja, Natalia Ríos, en el último partido de la selección Colombia contra Chile en Barranquilla.

“Yo no busco el chisme, el chisme llega a mí. Blessd y La Suprema volvieron (...) porque es que también parece que Richard (Ríos) volvió con la ex de él”, contó la influenciadora Daniela de la red social TikTok.

Varios internautas se suman a la teoría de Daniela, además, porque La Suprema publicó un post en Instagram con una serie de imágenes en donde se le observa feliz con la frase: “Un mes de cambios que solo me han llenado de sonrisas”, refiriéndose a que habría hecho cambios en su vida como terminar con el jugador y volver con el cantante.

Los usuarios se dividieron entre sus comentarios. Algunos están de acuerdo que Blessd y la influencer estén juntos, mientras que otros la critican por haber regresado con él después de que su relación terminó en 2023: “La Suprema me da mal genio porque todo el tema que amor propio, que no sé que no sé cuánto, que trabajando en mí misma y sale con esto, no mija. Pero bueno, como dicen por ahí, entre marido y mujer, uno hay nada que ver”, agregó Daniela.

Los fanáticos de Nicole no querrían que regrese con el reguetonero puesto que durante los 5 años que estuvieron juntos, antes de que le llegara la fama al cantante, ella lo apoyó en su carrera, pero cuando terminaron, el artista dijo en una transmisión en vivo que había terminado con ella porque “la novia del estudiante no es la misma que la del doctor”; sin embargo, luego salió a retractarse de lo dicho.

“No🙄 esperaba más de La Suprema”; “Si la Suprema vuelve con Blessd es la prueba viva de que el rogar, tirar indirectas y no superar sí sirve”; “Blessd y La Suprema volvieron, ellos me gustan mucho, perdón, me encantan las relaciones tóxicas”; “Con lo de Blessd y La Suprema definitivamente se confirma que la energía no miente”; “entonces la Suprema volvió como por 5ta vez con Blessd”; “siento que Blessd y La Suprema jamás se van a separar del todo, algún día van a terminar casándose”; “como mujeres no debemos criticar más a otra mujer, porque nadie sabe lo de nadie y además todo ser humano merece una segunda oportunidad”; “Yo en el fondo siempre quise que Blessd volviera con la Suprema”; “tan bacano ser la suprema y haberse comido primero a Blessd y luego a Richard”, son algunas de las opiniones en las redes sociales.

El cantante urbano cuando terminó con la influencer tuvo una relación con Manuela, que era amiga de La Suprema y exnovia del streamer Mr. Steven; sin embargo, ese polémico noviazgo solo duró un par de meses.