La actriz Daniella Navarro presentó a su prometido, 20 años mayor: es colombiano

La actriz venezolana Daniella Navarro confirmó que se casara con un colombiano 20 años mayor que ella - crédito @daniellanavarros/Instagram

Daniella Navarro es una actriz y modelo venezolana, reconocida por su participación en telenovelas y reality shows. Tras convertirse en una celebridad en su país natal, dio el salto a los Estados Unidos en 2012, participando principalmente en producciones de la cadena Telemundo. Sus papeles en telenovelas como Corazón Valiente, Tierra de reyes y Marido en Alquiler le otorgaron reconocimiento en la pantalla chica y la transformaron en un nombre conocido entre los televidentes de toda América Latina.

Aunque sus relaciones sentimentales fueron mediáticas como sucedió con su matrimonio con el actor Carlos Arreaza, el modelo mexicano Gonzalo García Vivanco, o el beisbolista Ugueth Urbina (con el que tuvo a su hija Uguiella), la más sonada fue la que mantuvo con el actor argentino Nacho Casano, con el que se conoció durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos. No obstante, la pareja anunció su separación en 2023.

Tras varios meses, la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor, pero esta vez volteó a mirar a un viejo conocido. Se trata de Jorge Campillo, piloto de avión colombiano nacido en Medellín, de 60 años de edad y presidente de la aerolínea de vuelos chárter Searca.

Según contó Daniella en una reveladora entrevista con People en Español, ella lo vio por primera vez en 2009, cuando todavía era pareja de García Vivanco. “Yo dije en broma: ‘¡Qué bello! Él va a ser mi esposo’. Incluso le dije a Gonzalo: ‘Si tú no vas a ser así cuando tengas esa edad, yo no me caso’”, recordó.

Además de su faceta como actriz, Daniella Navarro fue reconocida por su paso por 'La casa de los famosos' en 2022, llegando a quedar en la quinta ubicación - crédito @daniellanavarros/Instagram

Sin embargo, durante años Campillo tomó distancia prudente de la actriz, debido a que era la mejor amiga de su sobrina. ”Él ni me determinaba (...) Mi mejor amiga creo que ni en sus mejores sueños se hubiera imaginado [que iba terminar con él] porque es su tío. Es su tío favorito, su mejor amigo, su todo”, comentó, admitiendo que cuando se encontraban en reuniones siempre se refería a él en broma como “mi esposo”.

Mientras la actriz tuvo sus idas y venidas con sus relaciones sentimentales, Campillo no se quedó atrás. El empresario se casó, tuvo dos hijos y se divorció. “Él siempre estaba en la búsqueda de rehacer su vida, igual yo. Él es un gran conquistador. Si yo he estado enamorada de él durante 15 años, estos meses me han confirmado que es un hombre maravilloso”, dijo la venezolana, que también aprovechó para aclarar algunos rumores que se produjeron una vez confirmó su noviazgo con el empresario. “Desde que lo conocí ha estado soltero. Es mentira que dicen que yo destruí una familia”, expresó.

El anuncio de su noviazgo y posterior compromiso trajó algunas reacciones desfavorables en redes sociales, a las que la actriz no dudó en responder - crédito @daniellanavarros/Instagram

Precisamente las motivaciones detrás del noviazgo y ahora compromiso fueron puestas en duda en redes sociales, achacándolas al dinero de Campillo por el éxito de su aerolínea privada, y cuestionando la diferencia de edad. “En fin, que les valga un kilo de pepino el que dirán, nunca es tarde cuando la dicha es buena…Si es muy joven, te critican y señalan, si es mayor, también, y si es contemporáneo, peor... la doble moral de la sociedad que les valga aaaa verrrrrrrr, yo estoy feliz y enamorada. Nosotros con Dios, ¿Quién en contra?”, escribió en su cuenta de Instagram como respuesta.

Lo cierto es que no fue sino hasta enero de 2024 cuando la actriz confesó, durante una reunión con sus amigas, que siempre estuvo enamorada del colombiano. Fue justamente su mejor amiga, la sobrina de Campillo, la que le animó a darse la oportunidad. Fue así que con un mensaje en redes sociales la pareja decidió darse una oportunidad y desde entonces se mostraron inseparables.

La actriz de 42 años calificó su actual relación como un “romance de adolescentes”, y a pesar de ser consciente de los comentarios cuestionando la diferencia de edad, afirmó que lo más importante es el amor genuino que se tienen. “No es mi ‘sugar daddy’, es un hombre que amo y adoro”, remarcó en la entrevista.

La pareja anunció su compromiso hace pocos días durante un viaje romántico en Portugal, y confirmó sus planes de casarse por lo civil en Miami el próximo 14 de diciembre, a lo que seguirá una boda religiosa en Medellín con el fin de contar con la presencia de la madre de Campillo, que cumple 90 años.