Falleció mujer que su pareja apuñaló tras reclamarle por llegar borracho a la casa

Ormedis del Carmen Castro Torres se convirtió en una nueva víctima de feminicidio a manos de su pareja, a quien le habría reclamado por sus constantes borracheras y su falta de aporte para los gastos del hogar.

Los hechos se registraron en la madrugada del domingo 6 de octubre, en una vivienda ubicada en la calle 57 con la carrera 19 del barrio 13 de Noviembre, en la comuna 8 de Medellín, donde, según los testimonios, la mujer habría tenido una fuerte discusión con su pareja, con la que convivía desde hacía tres años.

Los familiares de la víctima contaron que esa noche el feminicida llegó alicorado, razón por la que la víctima le reclamó el porqué si tenía dinero para beber, no tenía para apoyarla económicamente en el hogar. Por esta razón, el hombre decidió someterla a todo tipo de golpes ante la mirada de los hijos de la mujer, quienes salieron de inmediato en busca de ayuda. No obstante, el hombre no se detuvo y tomó un cuchillo, la apuñaló en el abdomen y huyó del lugar.

“Ella tenía una relación tóxica con esta persona y esa noche él llegó borracho y Ormedis le reclamó porque él no aportaba en la casa, pero sí tenía para beber. De inmediato comenzó a ahorcarla y a darle patadas y puños. Cuando los hijos salieron a pedir ayuda, este hombre agarró el cuchillo, la atacó y escapó”, indicaron los parientes de la mujer de 49 años, reseñados por El Colombiano.

De inmediato, la mujer fue trasladada a la EPS en San Diego, y luego fue remitida a la Clínica Sagrado Corazón, donde luchó por su vida hasta la mañana del miércoles 16 de octubre, que se reportó su fallecimiento.

Presunta negligencia médica

Según conoció el medio, el día que Castro Torres llegó al centro asistencial inicial para que revisaran la magnitud y los daños que le había provocado la herida, los especialistas solo le habrían tomado puntos en la zona del abdomen; sin embargo, según denuncian, no verificaron del todo si producto del ataque se había perforado algún órgano.

Al parecer, la mujer regresó a su casa con dolores insoportables, razón por la que regresó al centro médico y descubrió la terrible noticia: “Sufrió muchos días en la casa con dolores y luego de esto la llevamos a las urgencias de la EPS en San Diego. Apenas la vieron, se dieron cuenta de que la debían operar de urgencia porque tenía una perforación en el intestino por cuenta de este ataque. Por esta razón la remitieron a la Clínica Sagrado Corazón, donde le hicieron dos operaciones”, complementaron los familiares.

Ormedis, que cumplía sus 50 años el 11 de noviembre, estuvo en coma inducido durante más de 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta que murió. Entre tanto, las autoridades están en la búsqueda del presunto agresor, cuya ubicación es desconocida desde el momento del ataque. Ante las pruebas recolectadas, ya se emitió una orden de captura contra el feminicida.

Los casos de agresiones contra mujeres en Medellín se presentan como pan de cada día. De hecho, un video de cámaras de seguridad del barrio Aranjuez captó el momento en que una mujer identificada como Valentina Vanegas, de 20 años, recibe un fuerte cabezazo de quien sería su expareja. Esta reacción se habría producido porque la mujer no quería regresar con el sujeto de 22 años.

A pesar de que la joven denunció al maltratador, afirma que la Fiscalía no ha actuado con contundencia contra el hombre que la hirió hasta el punto de partirle los dientes y afectarle la nariz. “La persona que me agredió está en la casa de él como si nada, ha pasado por acá por mi casa, ya dos veces lo hemos visto y a mi familia se le ríe”, dijo la víctima, en declaraciones reseñadas a Emisora Extrema.