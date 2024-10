Falcao compartió una foto con el cantante Liam Payne y lamentó su repentino fallecimiento: “Descansa en paz”

El jugador colombiano compartió una foto con el fallecido cantante - crédito @falcao- @liampayne/Instagram

Liam Payne, exintegrante de la famosa banda One Direction, falleció trágicamente en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 16 de octubre de 2024. El músico británico, de 31 años, murió tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina), un hecho que ha conmocionado tanto a sus seguidores como al mundo del fútbol.

Varias personalidades de la industria del entretenimiento han expresado sus condolencias por el fallecimiento del artista, pero la sorpresa no solo ha sido en ese ámbito, porque el futbolista colombiano Radamel Falcao García, conocido como el Tigre, compartió una imagen junto a su esposa Lorelei Tarón y al artista británico en lo que sería un evento. El jugador compartió unas breves palabras a través de una historia de Instagram: “Descasa en paz Liam Payne”.

El futbolista compartió en una ocasión con el fallecido artista británico - crédito @falcao/Instagram

La policía de Argentina confirmó el deceso de Payne, detallando que el artista sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida” debido a la caída, lo que impidió cualquier intento de reanimación, según declaraciones de Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). El incidente ocurrió en el hotel Casa Sur, donde el servicio de emergencias llegó tras recibir una llamada al número de seguridad pública 911 a las 17:04 hora de Argentina.

El informe policial también mencionó que se había reportado la presencia de “un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol” en el lugar. Al llegar, el equipo de emergencias fue informado por el encargado del hotel sobre un fuerte ruido en la zona interna, descubriendo posteriormente que el hombre había caído desde el balcón de su habitación.

La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, confirmó que la causa de muerte fue un “politraumatismo” acompañado de “hemorragia interna y externa”.

El cantante británico Liam Payne falleció tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires - crédito Joel C Ryan/Invision/AP

La investigación está a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, quienes confirmaron que la caída fue la causa directa del fallecimiento. La Policía de Buenos Aires, que acudió al lugar tras el aviso del encargado del hotel, confirmó el deceso del artista en el pulmón interno trasero del edificio.

Liam Payne había estado en Buenos Aires desde hacía varios días y fue visto en un concierto de su excompañero de banda Niall Horan el 2 de octubre, según la revista Billboard.

Payne, nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, alcanzó la fama mundial como parte de One Direction, banda que se formó en 2010 tras su participación en el programa británico The X Factor. En 2016, el grupo anunció una pausa indefinida, y Payne comenzó su carrera como solista, lanzó su primer sencillo Strip That Down en 2017 y su álbum LP1 en 2019.

El paisa recordó al británico tras reportarse su fallecimiento en Argentina este miercoles 16 de octubre - crédito @jbalvin/Instagram

Además de su carrera musical, Payne también participó en programas de televisión como iCarly y Dancing with the Stars. En 2018, colaboró con el cantante colombiano J Balvin en la canción Familiar, parte de su álbum LP1. El reguetonero también expresó su tristeza por la muerte del cantante a través de sus redes sociales, recordó su colaboración y el vínculo que compartieron.

La noticia de su muerte ha dejado consternadas a las redes sociales y a los seguidores de One Direction, conocidos como “Directioners”, quienes han expresado su dolor por la pérdida del artista: “Descansa en paz Liam, el mundo está muy triste por tu partida. Vuela alto. 🖤”; “Fuiste parte de la infancia de muchos❤️ descansa en paz😢❤️”; “Liam Payne fuiste parte de mi adolescencia junto a Harry, Niall, Louis y Zayn. Sin que lo sepas me acompañaste en duros momentos en los que me sentía solo, triste y sin ganas de nada. Descansa en paz. 🕯️”; “Díganme que es mentira 😭💔”; “No Liam, aparece por favor”; “e voy a extrañar mucho! Fuiste parte de mi crecimiento! te seguía desde mis 13 años, sin duda mi niño interior hoy tiene mucha pena 🤍🕊️ descansa en paz siempre fuiste muy talentoso 🤍”.