‘Influencer’ colombiana denunció que le robaron mil dólares en una estafa con un supuesto paquete enviado por Temu

Mango ya había recibido mensajes similares en el pasado, pero, en esta ocasión, esperaba un envío - crédito @mangorolooo / TikTok

El 73 % de los colombianos incrementó sus compras en línea después de la pandemia, al punto que tan solo en el primer trimestre del 2023 gastaron 15 billones de pesos en artículos ofrecidos por Internet.

De la misma manera, bandas de estafadores encontraron la manera de hacer de las suyas, desde la pantalla de un ordenador, como el caso del robo por casi mil dólares a la creadora de contenido colombiana conocida en redes como Mango Rolo.

“Me acaban de estafar y me sacaron más de cuatro millones de pesos de mi tarjeta de crédito, por ingenua (...) si me ven muy tranquila, es porque ya lloré, atacadamente, y estoy en un momento de resignación, aunque hablé con el banco y ya hice lo que pude”, lamentó, a través de su perfil en la plataforma Tiktok.

Con todo y las constantes denuncias por estafa a través de Internet, Mango cayó al no encontrar señales de alerta, en el proceso de verificación de datos que “tuvo que realizar” para recibir un paquete:

La creadora de contenido bogotana, trató de frenar la transacción, pero, al ser internacional, el proceso podría tardar hasta siete días - crédito @Mangorolooo / TikTok

“He visto muchos videos de estafa, he tenido personas cercanas a las que las han estafado y sé muy bien qué tipo de cosas se verifican, qué tipo de cosas no se hacen, pero no sé en dónde tenía la cabeza”.

Estaba esperando un pedido “de Temu, pero era un pedido un poco especifico, porque era de una colaboración. Ya había llegado parte del envío, pero sabíamos que había un problema con la otra parte. La persona de Temu en China estaba revisando qué había pasado con el paquete, no tenían la guía, etc., etc., pero, a fin de cuentas, el problema no fue con ellos”.

Y añadió: “Me llegó un mensaje al celular en el que ‘Servientrega con 4-72′ informaba que un paquete se había intentado enviar dos veces y no había sido posible y la primera parte del envío había sido con ellos; así que, pensé que se trataba del segundo paquete”.

Mango ya habría recibido mensajes de este tipo en el pasado, pero al no estar esperando nada, los ignoraba - crédito Johan Largo/Infobae

No era la primera vez que recibía mensajes de este tipo y, aunque había sabido esquivarlos con éxito, cayó, al pensar que se trataba de su entrega: “Yo siempre los descartaba porque pensaba que se trataba de una estafa, porque no estaba esperando ningún envío, pero esta vez el caso era tan específico... no podía revisar mi número de guía, sabía que tenía problemas con un envío y era con esa empresa, así que pensé que debía ser eso”.

Habiendo escuchado sobre las estafas por Internet, Mango revisó el URL de la página web a la que fue redireccionada con el mensaje de texto y, con todo y que abrió en una segunda pestaña el sitio oficial de 4-72, no encontró nada extraño; así que continuó el proceso de “validación”.

“Mi segundo error fue que, después de compartir mis datos, me pidieron que insertara un método de pago y ahí debí parar porque ¿para qué necesitaban un método de pago? Era un envió y si tuvieron problemas con la entrega, no tenía nada que ver con el pago”.

Los estafadores se hacen pasar por un servicio de mensajería automática de Servientrega - crédito ESET

Confiada en que, en realidad, era la página oficial de la empresa de mensajería decidió compartir los datos de su tarjeta de crédito para que, supuestamente, descontaran mil pesos y luego los reembolsaran, con el finde verificar su información de pago.

Pero, al recibir el código de verificación, jamás le informaron por qué monto iba a realiza la transacción; así que dio luz verde para continuar el proceso y le llegó una notificación de retiro por cuatro millones de pesos (poco menos de 1.000 dólares al cambio de octubre del 2024).

Asustada, bloqueó la tarjeta, reportó la transacción y se puso en contacto con la entidad, pero le informaron que no podían hacer nada, hasta que el comercio aceptara la transacción. Un proceso que, al ser internacional, podía tardar hasta siete días.