Ariel Ávila aseguró que la Paz Total de Petro está en “cuidados intensivos”: “Van a salir bien dos o tres procesos”

El senador criticó la postura del ELN que no aprovechó el acercamiento con el Gobierno nacional para firmar la paz - crédito Infobae Colombia

El senador Ariel Ávila, reconocido por su respaldo a la política de Paz Total promovida por el Gobierno nacional, dejó ver su postura crítica respecto al avance y viabilidad de los actuales procesos de paz.

En la tarde del jueves 17 de octubre de 2024, en entrevista concedida al programa La Luciérnaga de Caracol Radio, Ávila señaló que estos esfuerzos están en serias dificultades, incluso, describió el estado de la Paz Total como “en cuidados intensivos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ariel Ávila, que ha sido un defensor de los diálogos con actores armados como una vía para reducir el conflicto, expresó su preocupación por la falta de resultados concretos en los procesos más emblemáticos, según el senador, de los múltiples intentos de negociación que engloba la Paz Total, solo algunos podrían tener éxito, mientras que el grueso de las iniciativas está destinado al fracaso.

“De la Paz Total van a salir bien dos o tres procesos, uno el de Chotas y Espartanos en Buenaventura, tal vez el de Los Conquistadores de la Sierra en la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas estructuras urbanas, la mitad de la antigua Oficina de Envigado en Medellín”.

No obstante, señaló que en el caso del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, el panorama es desalentador, pues estos grupos están envueltos en una guerra interna que inició en septiembre de 2024 y que, probablemente, llevará a un proceso de cooptación de las estructuras armadas, alejándose de una solución pacífica.

Ariel Ávila criticó al ELN por no aprovechar una oportunidad histórica para lograr paz - Europa Press

Sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ávila fue contundente en sus críticas, pues afirmó que esta guerrilla, que ha sido el foco principal de los esfuerzos del gobierno en la mesa de negociaciones, no ha sabido capitalizar la oportunidad histórica que se le ha presentado: “Creo que el ELN no aprovechó el momento histórico, son un montón de trogloditas, ellos no entendieron el momento en el que estaban”.

Y es que a pesar de algunos avances en las conversaciones con el ELN, como la consecución de preacuerdos, Ávila consideró improbable que se logre una firma definitiva en el corto plazo: “El proceso estrella del Gobierno, que era lo del ELN, va a ver algunos avances, algunos preacuerdos, pero no va a haber una firma”, por lo que lamentó que, pese a su defensa de los procesos de paz, el balance actual sea “muy negativo” y que todo apunte a un “fracaso”.

Para Ariel Ávila, los desplazamientos forzados y minas antipersonales agravan la situación humanitaria en El Plateado, Cauca - crédito Colprensa

El senador también hizo una dura crítica al Gobierno de Gustavo Petro, dado que señaló fallos metodológicos que, desde su perspectiva, fueron determinantes para el colapso de las negociaciones. Uno de los puntos más sensibles que destacó fue la implementación de ceses al fuego sin protocolos claros, lo que, en su opinión, socavó las posibilidades de éxito: “El error fue del Gobierno, el método no estuvo claro desde el principio, ceses al fuego sin protocolos y eso fue lo que terminó llevando a ese fracaso”, puntualizó.

Por lo tanto, Ávila anticipó que, ante el posible fracaso de los diálogos con el ELN, el presidente Gustavo Petro se verá obligado a destacar avances en procesos más locales y regionales para justificar los esfuerzos de paz del gobierno; sin embargo, advirtió que, aunque el proceso con el ELN no prospere en esta coyuntura, es probable que en el futuro se retome en condiciones diferentes: “Este proceso con el ELN va a terminar en una mesa, no va a ser ahorita, va a ser en 4 años o en 6 años, una oportunidad como esta el ELN no la vuelve a tener, pero vamos a tener una mesa, en otras condiciones y en otro tiempo”.

De acuerdo con Ariel Ávila, el Gobierno nacional deberá enfocar esfuerzos en logros regionales si fracasan las negociaciones con el ELN - crédito montaje Infobae/Colprensa-AFP

Ávila también abordó la compleja situación humanitaria en zonas de conflicto como, por ejemplo, El Plateado, donde la presencia de minas antipersonales y los desplazamientos forzados han empeorado en los últimos meses, según el senador, el Estado debe intervenir con firmeza si los procesos de paz no logran aliviar la violencia en estas regiones.

“Hoy lo que está pasando en El Plateado, minas antipersonales, se cree que ya hay, por lo menos, 1.000 minas antipersonales, ya se desplazaron 1.200 personas, vamos a ir a unos 3.000 desplazamientos, entonces un proceso es para aliviar eso, pero si no se puede, el Estado tiene que ejercer presión y demás”.