Andrés Parra reveló la “mentirita piadosa” que dice para evitar actuar como Pablo Escobar: “No es el Pirulino”

El actor Andrés Parra ganó el premio India Catalina a mejor actor protagónico de serie o miniserie en 2013 por su interpretación de Pablo Escobar -crédito @soyandresparra/Instagram

Si hay un personaje por el cual el actor Andrés Parra es recordado es Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano más sonado del país y en el extranjero. Su interpretación en la reconocida novela Escobar, el patrón del mal, lo llevó a ganar el premio India Catalina a mejor actor protagónico de serie o miniserie en 2013 y el premio TVyNovelas a mejor actor protagónico de serie en el mismo año.

Sin embargo, su trabajo personificando al temido narcotraficante, que lideró el cartel de Medellín y que ordenó la ejecución de crímenes como la explosión de un avión de Avianca en 1989, le ha traído mucho más que reconocimientos y fama. En entrevista con Tropicana, el actor confesó estar cansado de interpretar a Pablo Escobar, pero debe enfrentarse a ello, incluso, en las calles.

Hay personas que, al identificarlo, lo abordan y le piden que lo interprete, pero, aseguró que no puede hacerlo, teniendo en cuenta el historial que criminalidad del capo y de las víctimas que dejó por sus delitos. Por eso, aseguró que recurre a una mentira para evadir las solicitudes de sus seguidores.

Andrés Parra aseguró que no le gusta interpretar a Pablo Escobar por el historial criminal que tuvo - crédito Caracol Televisión

“Me gano la cara de culo de la gente porque yo no puedo hacer eso. Yo digo una mentirita piadosa que es por derechos, yo me salgo por ahí. Porque, ¿qué pasa?, es que Escobar no es el Pirulino, o sea Pedro el Escamoso, el Chavo o Mickey Mouse. Es un man que… es una vaina grave”, explicó el reconocido actor caleño. De hecho, confirmó que tampoco suele hacer interpretaciones del capo en medios de comunicación o entrevistas.

Situaciones como esas no solo se han presentado en espacios públicos. En una reciente entrevista que dios en el programa Impresentables de Los 40 Colombia, contó que hay personas que lo han contactado a través de mensajes para pedirle que, retomando el rol de Pablo Escobar, envíe un audio amenazando a algún familiar. El actor se ha negado a ceder ante este tipo de peticiones que, incluso, han involucrado grandes sumas de dinero.

Por otro lado, Parra contó en Tropicana detalles de lo que tuvo que hacer para prepararse para el papel. Uno de los requisitos tuvo que ver con su peso, puesto que físicamente tenía que asemejarse al verdadero Pablo Escobar Gaviria. Eso implicó todo un trabajo de ejercicio y de dieta que lo llevó a deshacerse de esos kilos de más que tenía. “Yo me tuve que bajar 16 kilos. Estaba como en 123 kilos”, contó en la entrevista.

Andrés Parra tuvo que perder 16 kilos para poder interpretar a Pablo Escobar - crédito Caracol Televisión

Asimismo, explicó que el consumo desmedido de alimentos fue el camino que encontró para llenar un vacío que tenía, lo que perjudicó su salud y lo llevó a tener que trabajar aún más duro para interpretar al narcotraficante.

“Yo empecé a comer compulsivamente y la comida era lo único que a mí me tranquilizaba. Donde yo no hubiera parado, hubiera salido en Kilos Mortales”, aseveró.

El rodaje de Escobar, el patrón del mal, que llegó a Netflix, fue más que actuar. De acuerdo con el actor, el trabajo resultó siendo estresante, porque hubo muchos errores que se cometieron y que impidieron el desarrollo de una grabación limpia y sin tantos percances.

Andrés Parra confesó que la grabación de Escobar, el patrón del mal, tuvo varios errores y percances, por lo que fue muy estresante - crédito Infobae

“Al barco le empezó a entrar agua al tercer día, yo nunca había visto un caos así tan rápido. Normalmente, las producciones se van volviendo mierda con el tiempo, pero esto se volvió mierda desde el día 3. Mucho estrés, el aire nos cogió encima, desorden, desorganización, también porque se estaba haciendo un cambio en televisión de la telenovela típica del man que ponchaba en un móvil, que las cámaras no tenían lentes, no tenían ni un culo a empezar a hacer las series tipo Netflix”, contó al comediante bogotano Gabriel Murillo.