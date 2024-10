Prográmese para corte de agua en Medellín: EPM anunció trabajos en las redes de suministro el 17 de octubre

Cortes programados de agua se llevarán a cabo en diferentes sectores de Medellín, impactando a más de 11,000 usuarios - crédito Infobae

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó una serie de interrupciones programadas en el servicio de acueducto y energía en varios sectores del distrito de la capital antioqueña y municipios cercanos.

La medida, según informó, hace parte de las labores de mantenimiento y modernización de las redes, con el fin de garantizar la calidad y continuidad de los servicios, aunque implicarán cortes temporales para los usuarios afectados.

Cortes de agua programados

El jueves 17 de octubre de 2024, se llevarán a cabo varias suspensiones del servicio de acueducto en diferentes zonas de Medellín y sus alrededores. Estas interrupciones están destinadas a realizar trabajos de lavado de tanques y otras obras de modernización en el sistema de distribución de agua.

A continuación, se detallan los sectores afectados que registrarán los cortes de suministro desde las 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

De calle 81 hasta calle 85 A entre carrera 24 y carrera 25 C.

De calle 85 B hasta calle 99 A entre carrera 22 AA y carrera 31 BA.

De calle 99 A hasta calle 107 ED entre carrera 21 B y carrera 28 B.

En estos sectores, el corte de agua afectará a un total de 8.857 usuarios en los barrios: Versalles No. 1, Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José, La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2.

Asimismo, durante el mismo horario, habrá otra suspensión en los siguientes sectores:

De calle 71 AA hasta calle 71 B entre carrera 22 hasta carrera 24.

De carrera 23 C hasta carrera 24 entre calle 71 B hasta calle 79 C.

Carrera 23 C entre calle 79 C hasta Calle 81 B.

De calle 83 B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Esta suspensión afectará a 2.904 usuarios en los barrios: Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles II.

Entre las 8:00 p. m. del jueves 17 de octubre y las 5:00 a. m. del viernes 18 de octubre, también se realizará una suspensión del servicio de agua en el sector comprendido:

De carrera 77 hasta carrera 81 entre calle 30 y calle 33.

Esta medida afectará a 3.860 usuarios de los barrios: Belén, Villa de Aburrá, La Castellana, Las Mercedes y Miravalle.

EPM ha dispuesto la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 para cualquier consulta o duda que los usuarios puedan tener acerca de estas interrupciones.

Suspensiones del servicio de energía

Además de los cortes de agua, EPM también tiene programadas interrupciones en el servicio de energía en diversos municipios de Antioquia para el jueves 17 de octubre de 2024, como parte de las labores de mantenimiento en las subestaciones y redes de transmisión.

Estas labores, fundamentales para mejorar la infraestructura y evitar fallos futuros, afectarán a varias veredas y sectores rurales:

De 6:00 a. m. a 1:00 p. m.: en el municipio de Arboletes, en las veredas Bajo Grande, Caña Brava, Montebello, Bocas del Río San Juan, El Guaimaro, Barrancuda, Cerro de Las Lajas, Las Pavitas, El Socorro, Canime, El Coco, Pajillal, Bajos de La Arenosa, Filo Venus y Piedrecitas.

De 8:00 a. m. a 4:10 p. m.: en el municipio de Anzá, en las veredas Higuina, La Mata, Los Llanos, Nudillo, La Cejita, Valerio, El Pedrero y La Cordillera.

De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.: en el municipio de Nechí, en las veredas La Ye, La Concha y La Concepción.

De 9:30 a. m. a 4:30 p. m.: en el municipio de Ciudad Bolívar, en las veredas La Hondura, Amaranto y Remolino.

Para resolver cualquier inquietud sobre los cortes de energía, los usuarios pueden comunicarse a las líneas de atención de EPM al (604) 44 44 115 o 018000 415 115.

Recomendaciones para los usuarios

En este tipo de casos, los usuarios pueden tomar medidas preventivas antes, durante y después de las interrupciones para mitigar el impacto de los cortes en sus actividades diarias.

Antes del corte de agua, es recomendable almacenar una cantidad suficiente del líquido para las horas en las que se suspenderá el servicio, así como asegurarse de que los tanques de reserva y sistemas de bombeo estén en óptimas condiciones.

Durante la interrupción, los usuarios deben mantener cerrados los grifos y registros de agua y evitar el desperdicio del agua almacenada, utilizándola solo para lo esencial, como la higiene personal y la preparación de alimentos.

Una vez se restablezca el servicio, se sugiere abrir los grifos lentamente y verificar que el agua fluya con normalidad. Asimismo, se recomienda aplazar actividades que requieran un alto consumo de agua, como el lavado de ropa o vehículos, hasta que el suministro sea completamente restablecido.