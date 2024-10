Muerte de Liam Payne, fans colombianos recuerdan su paso por el país y el concierto cancelado en 2023

Sus fans en Colombia comparten emotivos mensajes tras su inesperada muerte - crédito montaje Infobae

La repentina muerte de Liam Payne, exmiembro de la icónica banda británica One Direction, dejó un profundo vacío entre sus seguidores. Payne, de 31 años, falleció al caer del tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Según los medios locales, las autoridades están investigando si el incidente fue accidental o un posible suicidio, tras recibir un llamado al 911 informando que el cantante se encontraba en un estado alterado, posiblemente bajo los efectos de alcohol o drogas.

La noticia fue recibida con profunda tristeza en Colombia, donde muchos fans recordaron con nostalgia la ocasión en que Payne visitó el país junto a One Direction. En 2014, el grupo se presentó en el Estadio El Campín de Bogotá como parte de su gira mundial Where We Are, que también los llevó por otras ciudades de América Latina. Aquel concierto se convirtió en un momento inolvidable para miles de seguidores colombianos que hoy reviven esos recuerdos, compartiendo emotivos mensajes en redes sociales. “La mejor noche de mi vida fue esa vez en Bogotá”, publicó una fan, mientras que otro mensaje expresaba, “lo recordaré con amor, siempre será un momento especial”.

Ese evento representó una gran oportunidad para los fans colombianos de ver a sus ídolos, Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles y, por supuesto, Liam Payne, en el escenario. Las entradas para el concierto se agotaron rápidamente, demostrando el impacto de la “boyband” británica en el país. El entusiasmo por el grupo, y particularmente por Payne, aún se siente entre los fans. Aunque One Direction se disolvió en 2015, sus miembros, incluida la figura destacada de Payne, continuaron cultivando carreras en solitario y mantuvieron una conexión especial con sus seguidores en Colombia.

El 2014 se recordará como un momento clave para la música pop en Colombia. La presentación de One Direction fue uno de los conciertos más esperados de la época, y para muchos fue una experiencia única que hoy, a la luz de la trágica noticia, resurge como una remembranza aún más valiosa. Aunque en años recientes Payne tenía planes de regresar al país, la cancelación de un concierto en 2023 fue una decepción para sus seguidores, quienes aún albergaban la esperanza de verlo actuar una vez más.

En medio del dolor, los mensajes de cariño de los fans colombianos inundan las redes sociales, resaltando la influencia que tuvo Liam Payne en sus vidas. “Cuando era chiquita y no pude ir al concierto de one direction en Colombia, me prometí que iba a verlos a los 5 por separado. En este momento, me duele saber que nunca voy a poder completar ese 5/5 y que uno de mis cantantes favoritos ya no está en este mundo”, escribió una seguidora, mientras otros comparten fotos y videos de aquella noche mágica en el Estadio El Campín. Su legado como parte de One Direction y sus logros en solitario vivirán en el corazón de los fans colombianos, quienes hoy lo despiden.

¿Por qué no pudo volver en solitario?

Liam Payne había anunciado con gran entusiasmo su presentación programada para el 3 de septiembre de 2023 en el Chamorro City Hall de Bogotá, evento que formaba parte de su gira por América del Sur. Esta serie de conciertos representaba una gran oportunidad para sus seguidores colombianos, quienes esperaban ansiosos la oportunidad de ver al exintegrante de One Direction en el escenario una vez más. Sin embargo, pocos días antes del evento, Payne enfrentó una emergencia de salud que lo obligó a suspender no solo su concierto en Bogotá, sino también el resto de sus presentaciones en la región.

El artista compartió un comunicado en sus redes sociales explicando su situación y mostrando su pesar por no poder cumplir con sus compromisos. La causa de la suspensión fue una grave infección renal, que lo mantuvo hospitalizado durante varios días. Payne expresó su frustración ante la noticia, informando a sus seguidores que los médicos le recomendaron reposo absoluto para evitar cualquier tipo de complicación. “Durante la semana pasada estuve en el hospital con una infección renal grave, es algo que no le desearía a nadie, y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme”, escribió en un comunicado en redes sociales.

Además, Payne mostró su empatía hacia sus fans al lamentar profundamente la cancelación de las fechas en América del Sur, expresando su emoción por poder haber compartido su música en estos países y su pesar por no poder cumplir con el esperado reencuentro. “Estaba más que emocionado de ir a tocar para ustedes. A todos los que compraron entradas: lo siento mucho. Estamos trabajando para reprogramar la gira lo antes posible, pero, por ahora, reembolsaremos las entradas, así que estén atentos a las actualizaciones de sus puntos de compra”, señaló el cantante en su comunicado.