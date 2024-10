“En un año he pasado por cuatro lugares”: migrante colombiano, sobre el martirio de encontrar vivienda en Madrid

La sobredemanda inmobiliaria habría inflado los precios de alquiler los últimos años - crédito @proxout / TikTok

Pueblos como Illescas, Borox y Esquivias, a unos 45 kilómetros de Madrid, se han convertido en un alivio para quienes trabajan en la capital española, pero no pueden costear un departamento en el centro o encontrar una vivienda que se ajuste a sus necesidades por el precio que tienen destinado a alquiler.

Sin embargo, hay quienes se resisten a tener que comprar un carro o pasar de una a dos horas en el transporte público para llegar a su oficina, y luego repetir el viaje de regreso a casa.

Este es el caso del migrante paisa Emmanuel García radicado en Madrid que, a través de su perfil en la red social Tiktok, compartió con sus seguidores la travesía de encontrar un “piso” en la capital.

“Parce, yo estoy harto, nea, se los juro que estoy cansado de esta situación. En un año he pasado por cuatro lugares para dormir y, hace dos meses, tengo todas mis cosas en bolsos. No he podido tener un lugar para mí por un tiempo más prolongado”, lamentó.

El último año vivió en por lo menos cuatro lugares distintos - crédito @proxout / TikTok

Y es que, a pesar de haber encontrado varios lugares en los que hospedarse durante su tiempo en Europa, en ninguno habría durado más de cinco meses y, los constantes trasteos, no solo golpean su bolsillo, también su estabilidad emocional.

“Es una mierd@#”$% buscar donde vivir en Madrid y, bueno, en cualquier ciudad gentrificada. Créanme que yo sé que esto hace parte del proceso de migración y que hay que tomarlo con calma, pero es una cosa muy hijueput@#$% no poder sentir que algún espacio es tuyo”.

A un año de iniciar su “nueva vida” asegura que se mantendrá en pie, persiguiendo sus sueños, pero la demanda inmobiliaria en la capital española habría echado a perder parte de la experiencia.

“Qué cansancio, qué estrés. No significa que me vaya a rendir, pero que jartera. Intentar conseguir algo para uno solo, es insostenible. Estaba buscando un estudio de máximo 600 euros para mí y me pedían una nómina de 2.000 euros. Lo puedo entender, ¿pero de dónde quieren que una persona que estudia, trabaja y es joven se saque esa nómina?”, se cuestionó.

A pesar de que era su sueño, pronto notó como su calidad de vida decrecio - crédito @untintoconanita / TikTok

En una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, la creadora de contenido detrás de ‘Un tinto con Anita’ y ‘Distrito criminal’ reveló los motivos de su decisión de dejar Madrid y mudarse a una ciudad más pequeña, según explicó. A pesar de que cumplir su sueño de vivir en la capital española la llenó de entusiasmo, la realidad no estuvo a la altura de sus expectativas.

Después de residir en Lyon junto a su esposo, él expresó su deseo de mudarse a Madrid tras una visita a Colombia en 2022. En pocos días, ya se encontraban en la ciudad, instalados temporalmente en un apartaestudio con pago semanal, mientras buscaban una vivienda permanente. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de las dificultades del mercado inmobiliario madrileño, donde los precios elevados y la alta demanda complicaron la búsqueda de un apartamento adecuado. Según relató, las opciones eran demostrar ingresos tres veces mayores al arriendo o pagar seis meses por adelantado, una situación que los llevó a una vivienda compartida con condiciones que no les resultaban cómodas.

En Madrid, dice, solo hay dos formas de quedarse con un apartamento y ambas implican gastar grandes sumas de dinero - crédito @untintoconanita / TikTok

A lo largo de varios meses, no lograron asegurar un nuevo lugar para vivir. Aunque reunían toda la documentación necesaria, las ofertas eran insatisfactorias: “Nos ofrecieron un apartamento de 40 metros por 850 euros, y ni siquiera era en el centro de Madrid”. Paralelamente, la dificultad de Anita para encontrar trabajo empeoraba la situación. Durante seis meses buscó empleo en tiendas y como recepcionista, pero no consiguió ni una sola entrevista. Esto la impulsó a dedicarse completamente a las redes sociales.

Otro factor determinante para abandonar Madrid fue el incremento de la inseguridad. La creadora destacó que la masiva y descontrolada migración, con muchas personas sin documentación, había generado un aumento en los índices de delincuencia, afectando la calidad de vida. Comparó la sensación de inseguridad en el metro madrileño con la vivida en el Transmilenio de Bogotá, algo que no esperaba encontrar en Europa. Finalmente, decidieron mudarse a una ciudad más pequeña, donde lograron encontrar un hogar y escapar de los problemas que enfrentaron en la capital.