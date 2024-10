La actriz Juliana Galvis habló del bebé que perdió y contó detalles de lo que sucedió

Juliana Galvis habló de su "bebé en el cielo" - crédito @julianagalvis/IG

El programa Entreteniendo TV recordó el drama que vivió la actriz Juliana Galvis hace unos años con la pérdida de su hijo durante su segundo embarazo.

La actriz colombiana rompió en llanto al referirse a su bebé, llamado León, el cual perdió cuando estaba en el vientre. En la entrevista que sostuvo con Semana y que fue tomada por el medio mencionado, contó algunos detalles sobre una de las experiencias más dolorosas que ha atravesado.

“Es un bebé que perdí y está en el cielo”, fueron las palabras con las que empezó a hablar Juliana Galvis.

Juliana Galvis recordó el difícil momento que vivió con la pérdida de su primer bebé - crédito Juliana Galvis/Instagram

De acuerdo con sus declaraciones, durante ese embarazo tuvo que enfrentar muchas dificultades, incluso, los médicos en su momento le recomendaron suspenderlo debido a que el bebé venía con mal formaciones, pero para ella eso no fue un problema por lo que decidió seguir adelante con la esperanza de que naciera sano.

Hasta el último minuto hizo que la fe y el amor que sentía por su hijo fueran más fuertes y grandes que los temores y las malas noticias, sin embargo, el final no fue como ella esperaba.

“Yo me agarré de Dios y decía: ‘Todo va a estar bien, todo va a estar bien’. Hablé con muchos médicos que me decían: ‘Aborta’, otros me decían: ‘No, no pasa nada’. El caso es que yo me agarré de Dios y dije: ‘Yo sé que todo va a estar bien’. Pero bueno, hoy nos acompaña desde otro lugar”, confesó Juliana Galvis.

A pesar de que ya pasó un buen tiempo desde que sucedió ese fuerte episodio, actualmente la actriz lo recuerda con dolor, según se pudo ver en el video de la entrevista. Además, fue una situación que la terminó afectando de manera personal y profesional.

Juliana Galvis recordó el momento en el que perdió a su primer bebé - crédito captura de pantalla Semana/YouTube

León era el fruto de su pasado matrimonio con el empresario Pedro Dávila, la mujer quedó embarazada en medio de un intento de reconciliación, ya que no estaban en su mejor momento.

Al parecer, el problema con su bebé se desató después de que se aplicara por segunda vez una vacuna que terminó afectando al feto. Un escenario que sucedió cuando ella estaba estudiando en el exterior, pues le pidieron el certificado en el que se pudiera verificar que tenía esa dosis, pero como no encontraba el soporte médico se la volvió a poner sin saber que estaba embarazada.

Luego de esto se enteró de su estado de gestación y con las complicaciones que venía los médicos le confesaron que había una gran posibilidad de que el bebé falleciera o naciera con malformación. A partir de ahí empezó su apego con Dios y las plegarias, pero cuando cumplió 16 semanas de embarazo perdió al bebé.

“Cuando llegué a Colombia, según yo, estaba bien todo, pero resulta que León se había ido para el cielo y eso fue un golpe muy duro. Sin tener la culpa, me sentía culpable y siempre soñé con darle un hermanito a mi hija Agatha”, indicó en la entrevista con Semana.