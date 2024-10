El ‘Gordo’ Ariel llega a Youtube: el presentador reveló imágenes inéditas del final de ‘Lo sé todo’

El presentador llegó a YouTube -crédito @arielosorio1/ Instagram

El 30 de septiembre del 2024 fue el día en que el popular programa de chismes Lo sé todo fue emitido por última vez, después de que la producción de Canal 1 informara que varios programas saldrían del aire por cambios en las directivas.

Sin embargo, el programa presentado por Ariel Osorio, conocido como el Gordo Ariel, fue uno de los que creó más reacciones en las redes sociales, pues el mismo presentador fue quien se encargó de aclarar que no le habían notificado la drástica decisión.

Fue el 14 de octubre cuando el presentador dio pistas de su regreso como presentador con su debut en la plataforma de Youtube, un espacio que él decidió abrir después de que varios de sus seguidores le aconsejaran empezar en redes.

El presentador de Lo sé todo compartió detalles del final del programa en su debut de YouTube - crédito @arielosorio1 / Instagram

En el nuevo video, Ariel compartió el detrás de cámaras de la última emisión de Lo sé todo Colombia, en el que él asegura que fue notificado del cierre solo horas antes de entrar al set y que titula como “La agonía del final de Lo sé todo, todo lo que no viste”.

“Hemos estado en una incertidumbre increíble, nadie nos dice nada ni nos confirman nada”, dice el presentador tolimense en los primeros segundos del video. “Faltan un cuarto para las cuatro de la tarde, y aún no nos ha dicho nada”, comentó la presentadora Alejandra Serje.

El presentador compartió en el video que durante el cierre de su programa lo conmovió haberlo hecho por 7 años sin pausa. “Voy por la avenida del Dorado, y tengo que decir que he recorrido este camino durante los últimos siete años, mismos años por la misma ruta, para cumplir un compromiso… incluso en pandemia”.

En el video, el Gordo Ariel confesó que grabo los últimos momentos del programa para poder recordarlo y además como un homenaje para los fanáticos del programa.

Alejandra Serje envío mensaje en el video de Ariel para los fanaticos de ‘Lo sé todo’ - crédito @losetodocol/Instagram

“Es difícil y triste todo esto, porque nos vamos siendo exitosos, es una decisión que no entendimos, no nos cabe en la cabeza como quisieron acabar con algo exitoso, y el tema es que hay un silencio sepulcral… Fue irónico porque el programa se llama Lo sé todo y no es así”.

En medio del video, la presentadora principal del programa, Alejandra Serje tuvo su momento para expresar la tristeza por el cierre del programa, mensaje en el que pidió a los televidentes que no los olvidaran.

“Nadie estaba preparado para esto… Solo sabemos que Dios tiene un propósito para esto que está pasando. Los vamos a extrañar mucho, por favor no nos olviden”, dijo la también modelo.

En el video el Gordo Ariel compartió algunas cápsulas junto al equipo que lo acompaño durante 7 años, momento que desató los mensajes de apoyo de los internautas, quienes le agradecieron y lo llamaron “el mejor presentador de Colombia”.

“Que falla era un excelente programa para nuestras tardes diarias. Los extrañamos”, “Dios te bendiga y vamos para adelante, eres un excelente presentador, vienen nuevos proyectos con el gordito”, “Gordito y Aleja que despedida tan Tristeeeeeee. No se merecían esto”, “Ya no miro el canal 1 con todos los cambios que hicieron, nos hace mucha falta”, fueron algunas de las reacciones del video que ya acumula más de 1.600 vistas.

El diálogo del Gordo Ariel con el presidente del canal

En una entrevista para La Kalle aseguró que en realidad sí tenía conocimiento de las decisiones que se estaban tomando en el canal. “Era lo que más me indignaba, ellos pensaban que yo no sabía, yo sí lo sabía, lo que pasa es que no me lo hacían oficial, no me lo notificaban, no me decían, entonces eran como rumores”.

“A mí me tocó llamar al presidente del canal y pedirle una cita, una cita que nunca le pedí en siete años, entonces le pedí que me atendiera, nos reunimos en la mañana del último día del programa y le dije que merecía saber qué iba a pasar con el programa”.

El presentador habló con el presidente del canal para tener una respuesta - crédito @arielosorio1 / Instagram

El presentador confesó que el presidente del canal le dijo que ya no iba más con el canal, y además le pidió mantener los ánimos y las despedidas lo más tranquilas posible. “Él me dijo: ‘en tu cara te digo que no vas mañana, pero no creo que sea tan conveniente notificarlo’, y yo lo que hice fue que me despedí de todo el público, es que nos merecíamos eso”, dijo.