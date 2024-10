Con solo dos preguntas, falsos asesores de telefonía estarían desocupando las billeteras móviles de quienes tienen problemas de cobertura

Bajo la excusa de actualizar a 5G, lograron acceder a su celular - crédito Depositphotos

Con los nuevos avances en métodos de pago, los delincuentes han ido encontrando nuevas maneras de llegar al dinero de sus víctimas, sin necesidad de salir a las calles. Cuenta de ello, la denuncia realizada a través de aplicaciones de mensajería instantánea en las que, entrado octubre, estaría rondando el testimonio de dos víctimas recientes de una nueva modalidad de robo, a través del hackeo a celulares.

El primer testimonio, de una mujer identificada como “Iris”, apunta a que el robo inicia con la llamada de supuestos asesores de las empresas de telefonía con presencia nacional, en la que invitan a sus clientes con problemas de cobertura a pasarse a la red 5G.

“Me llamó una supuesta asesora de Claro y me saludó por mi nombre. Se identificó como Sandra Suárez, asesora comercial de Claro Móvil, y me dijo que el motivo de su llamada era para preguntarme si había tenido algún problema o inconsistencia con la señal o mis datos móviles”, explicó Iris, quien, confiada por los datos que parecían tener en su base de datos, decidió poner en marcha el proceso de actualización:

“Le confirmé que la señal en mi ciudad era muy mala y ella me contestó que, precisamente, su llamada era para actualizar mi red a 5G y así poder disfrutar de una mejor calidad en la señal, sin necesidad de compartir mis datos, contraseña o descargar alguna aplicación”.

Hasta entonces, todo apuntaba a que, con la llamada, no tendría de qué preocuparse, pues no tuvo que compartir sus datos personales en ningún momento. Sin embargo, y sin darse cuenta, ella misma les habría dado acceso a los delincuentes a su celular:

“Me pidió que la ayudara a configurar mi teléfono, para hacer la actualización de red, y lo único que me preguntó era si estaba conectada a una red wifi o a mis datos y la marca y modelo de mi celular”.

Y continuó: “Me envió a mi número de WhatsApp una configuración para actualizar la red, entonces, al ingresar, encontré la ventana de Claro con un mensaje de actualización de red y seleccioné la opción de actualizar y luego la de escaneo, para, finalmente, activar dos opciones que de grises pasaron a azul. Dijo que en 24 horas comenzaría a disfrutar de una nueva cobertura en 5G, pero el celular se apagó”.

El celular tardó varios minutos en encender y cuando, finalmente, tuvo acceso, notó que su cuenta de billetera móvil había sido desocupada:

“Cuando logré encenderlo, pasados unos 10 minutos, estaba totalmente en ceros, no tenía números de contacto, solo unos pocos que había guardado en la Sim Card; no tenía aplicaciones; no tenía fotos; estaba totalmente reseteado. Ahí comencé a dudar, monté nuevamente las aplicaciones, entré a Daviplata y me llevé la sorpresa de que me habían vaciado la cuenta. Intenté hacer algo, por todos los medios, pero Daviplata no tiene ningún respaldo. Uno va a Davivienda y la respuesta es que ambas empresas no tienen nada que ver”.

Un modus operandi igual al que utilizaron con un hombre de identidad desconocida al que llegaron a sacarlo casi 4.000.000 de pesos de las cuentas que tenía vinculadas a su teléfono móvil:

“Me jaquearon la cuenta de Bancolombia y la de Daviplata, me sacaron una plata que tenía ahí, de la manera más chimba. Lo están llamando a uno para decirle que van a hacer la actualización, para el cambio de tecnología a 5G y yo, creyendo que sí eran de Movistar, acepté. Nunca me pidieron códigos ni nada. En la actualización que supuestamente le hacen a uno me direccionaron a una plataforma con los logos de la marca, una vaina muy bien montada que es lo más irónico, uno sigue el paso a paso y, en determinado momento, luego de poner mi huella en el teléfono, se puso negra la pantalla. Mientras se prendía el celular, me sacaron la plata 3′500.000, me dejaron limpio”.