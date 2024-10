Carmen Villalobos sigue sumando éxitos en Estados Unidos: ahora será la presentadora de los Billboard, uno de los más importantes premios a la música latina

Carmen Villalobos será la presentadora de los Billboard 2024 - crédito @cvillaloboss/IG

La actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos, cuyo nombre completo es Yorley del Carmen Villalobos, ha confirmado que será la conductora principal de los Premios Billboard de la Música Latina 2024.

“Mi gente linda empezamos esta semana con una súper noticia que me tiene demasiado feliz. Es oficial, seré la presentadora de los Premios Billboard de la Música Latina. Un sueño hecho realidad”, fueron las palabras con las que la actriz

El evento será transmitido el domingo 20 de octubre por Telemundo, a las 8 de la noche, hora colombiana. Este hito marca un momento clave en su carrera y, según confesó en entrevista con People en Español, es un logro que llevaba años soñando.

“Siempre había estado como en mi lista de sueños, siempre lo había tenido ahí, así que se está haciendo realidad”, comentó.

Carmen Villalobos enfrentará nuevo reto profesional con la presentación de los Premios Billboard - crédito @cvillaloboss/IG

Villalobos ha logrado construir una carrera sólida en la televisión y el cine, pero su camino para llegar hasta este momento no ha sido fácil. Durante la entrevista, Carmen reflexionó sobre su trayectoria y cómo jamás imaginó que alcanzaría un logro de esta magnitud.

“Se puede escuchar muy fácil, pero no, son muchas horas de vuelo que me tienen aquí en este preciso momento de mi vida. [...] Yo siempre he dicho que Dios me ha dado en la vida más de lo que yo alguna vez me soñé y me visualicé, por eso soy tan creyente de que todo lo que tú atraes en tu mente, de lo que te visualizas es tan poderoso”, explicó la actriz, quien ha superado desafíos a lo largo de su carrera para posicionarse como una de las figuras más queridas de la industria del entretenimiento latino.

La colombiana no estará sola en esta importante tarea, pues compartirá el escenario con el actor ecuatoriano Danilo Carrera, con quien trabajará por primera vez.

“Nunca he trabajado con Danilo, va a ser la primera vez que estemos juntos en un escenario. Obviamente, lo conozco, conozco su trayectoria. Todo el mundo me ha hablado maravillas de él, me han dado las mejores referencias, así que estoy segura de que nos va a ir bien y vamos a hacer buen match”, mencionó Villalobos a People en Español.

Carmen Villalobos presentará el 20 de octubre los Premios Billboard - crédito @cvillaloboss/IG

Carmen también adelantó algunos detalles sobre su preparación para la noche de los premios. Aunque aún no ha definido completamente sus atuendos, reveló que planea hacer tres cambios de vestuario durante la gala, algo que se le había visto hacer durante otros galardones en los que ha trabajado como presentadora.

“A mí me dijeron que 3, me dijeron: ‘Carmen, espere, tranquila, alfombra y dos looks para el evento’. Y dije: ‘Lo que ustedes quieran, yo no tengo rollo, yo estoy tan feliz con esta noticia que si ustedes me dicen con el mismo que presenta la alfombra, con eso se va todos los premios, yo no tengo ningún problema’”, confesó entre risas.

En la entrevista con el medio mencionado, le preguntaron a la colombiana sobre cómo se sentía a la hora de estar al frente de un trabajo como este y también por la forma en la que maneja el escenario y los nervios que se pueden llegar a sentir, algo que dejó claro que su herramienta secreta es la fe.

“Yo siempre me encomiendo a Dios, o sea, Dios es el que va de la mano conmigo siempre y va por delante”, comentó, revelando que incluso aprovechó para antes de su último viaje, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, asistir a misa.

“Hay un oratorio y siempre que voy me gusta entrar y echarme como una rezadita y vi que estaban en misa, había empezado hacía 20 minutos, fui, terminé mi misa, comulgué, le di gracias a Dios por absolutamente todo. Soy muy agradecida”, contó la famosa barranquillera.

Carmen Villalobos contó que se encomienda a Dios para tratar los nervios cuando va a presentar - crédito @cvillaloboss/Instagram

Villalobos no solo celebra este nuevo reto como presentadora de los Billboard, sino que también está retomando su carrera como actriz. Aunque no ha podido dar muchos detalles sobre su nuevo proyecto, sí confirmó que está protagonizando una serie original de Netflix, algo que la tiene muy entusiasmada.

“Es una serie, es un original para Netflix, lo estoy protagonizando y me tiene demasiado feliz. En su momento se podrá decir todo lo que se pueda decir, pero estoy muy contenta”, expresó con emoción.

Con este nuevo reto, Carmen Villalobos se consolida como una de las figuras más destacadas de la televisión latina, y su debut como presentadora en los Premios Billboard de la Música Latina promete ser una noche inolvidable para su carrera y para todos sus seguidores.